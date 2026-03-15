¿Su maldición desde fuerzas básicas? Piojo Herrera destaca el gran problema de lesiones de Gilberto Mora

Gilberto Mora llegó al balompié nacional como una bocanada de aire fresco tras varios años de no poder contar con ningún juvenil de su calibre. Sin embargo, el jugador de los Xolos de Tijuana ahora enfrenta una pubalgia, que lo podría dejar fuera de la Copa del Mundo 2026.

Las lesiones no es algo nuevo en el juvenil mexicano, pues Miguel 'Piojo' Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana, América, Xolos, entre otros, comentó en un podcast con Toño de Valdés que llegó a conocer a 'Morita' desde fuerzas básicas, categoría en la que las lesiones ya eran su pan de cada día.

"Lo dejé de ver un tiempo (en Xolos) ¿Qué pasó con Gil? ¿Por qué no está jugando?, me dijeron 'está lesionado', se lesiona en selección, pero regresa. Cuando me tocó mi última etapa con Tijuana llegué y estaba lesionado, ha sido un chavo que le han costado las lesiones y tendrá que trabajar mucho con ellas", comentó Miguel Herrera.

Sebastián Abreu y Gilberto Mora | IMAGO7

¿Cómo conoció Miguel Herrera a Gilberto Mora?

Al igual que a todo México y gran parte del mundo, Gilberto Mora impresionó al Piojo Herrera. El entrenador mexicano -y ahora analista de TUDN- comentó que conoció al joven cuando este solamente tenía 13 años, en una de sus etapas con Xolos.

"Yo, cuando llegué a Tijuana, Mora era un chico de 13 años y la primera vez que lo vi dije '¡ah, caray!' Vi el partido de la sub-13 y dije '¿quién es ese niño?', me comentan que es el hijo de Gil Mora y le digo: 'tu hijo es un fenómeno'. De repente iba a selección y venía”, agregó Herrera.

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

Gilberto Mora y toda la esperanza mexicana

En los últimos días, el balompié nacional sufrió las bajas de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz, además de otras más que pasaron en meses anteriores. La profundidad de la plantilla del Tricolor tampoco es muy basta, por lo que perder a hombres importantes simplemente condena lo que se espera: un fracaso más.

Sin embargo, la presencia de Gilberto Mora en la Copa del Mundo 2026 podría cambiar los paradigmas y resultar en algo positivo para la Selección Mexicana y el futbol nacional. El mediocampista mexicano tendrá meses importantes para su recuperación.