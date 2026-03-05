Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial

El entrenador de Tijuana, Sebastián Abreu pidió paciencia con la recuperación del joven futbolista Gilberto Mora y aseguró que dentro del club no existe presión para acelerar su regreso a las canchas.

El técnico explicó que, aunque Mora continúa en proceso de recuperación, el jugador permanece integrado al grupo en el día a día del equipo, participando en concentraciones y viajes. Para Abreu, esta decisión responde a la importancia del aspecto emocional durante una lesión.

“Que esté dentro del grupo también ayuda en la parte psicológica y anímica, para que no se sienta excluido en esta etapa de recuperación”, señaló el entrenador.

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

El estratega agregó que el acompañamiento del plantel puede influir positivamente en el proceso del futbolista, ya que el estado mental es clave en la rehabilitación. Según explicó, aislar a un jugador lesionado puede afectar su ánimo, incluso si cuenta con las mejores herramientas médicas para recuperarse.

“A veces te pueden dar las mejores máquinas para recuperarte, pero hay una que ninguna computadora maneja: la mental”, comentó Abreu, subrayando que la convivencia diaria con el equipo ayuda a que Mora se mantenga motivado y enfocado.

Sebastián Abreu, entrenador de Tijuana | MEXSPORT

Sobre una posible fecha de regreso, el técnico fue claro en que no existe prisa. Indicó que la presión por saber cuándo volverá el jugador proviene principalmente del entorno mediático, pero no del club.

“La presión es más mediática, periodística. En el club no se lo está presionando, todo lo contrario, se lo está acompañando para que se recupere”, afirmó.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

Finalmente, Abreu señaló que la prioridad es que Mora recupere completamente su condición física y mental, con la mira puesta en que pueda estar en condiciones de integrarse al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre.