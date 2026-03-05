Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026

Gol de Julián Quiñones | x: @AlQadsiahEN
Rafael Trujillo 00:44 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este jueves la actividad deportiva se centra en los partidos de futbol internacional

Este jueves habrá poca activad deportiva pero muy destacada. El futbol internacional se lleva los reflectores con partidos en Europa, así como en sudamérica. Además, como ya es costumbre la NBA también tendrá actividad.

Actividad de mexicanos

Este jueves la actividad deportiva empezará con el mexicano Julián Quiñones viendo actividad en la Saudi Pro League. El ex de América, Tigres y Atlas buscará seguir metiendo goles y así pelear por el campeonato de goleo aprovechando la lesión de Cristiano Ronaldo.

Al Kholood vs Al Qadisiya
13:00 horas
FOX One

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Julián Quiñones celebra tras anotar con Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

Futbol internacional

La actividad del jueves continuará con un par de partidos en Europa. la jornada doble de la Premier League llega a su fin con el Tottenham buscando sumar puntos para evitar caer en el descenso. Además, el Lyon de Endrick se medirá al Lens de Saint-Maximin en los Cuartos de Final de la Copa de Francia.

Tottenham vs Crystal Palace
14:00 horas
HBO MAX

Olympique Lyonnais vs Lens
14:10 horas
TVC Deportes

Futbol en sudamerica

Ya en la tarde la Copa Libertadores se roba los reflectores, así como la Copa Sudamericana, los dos torneos más importantes de Conmebol continuarán con actividad para poder definir a los equipos que estarán en la Fase de grupos de la nueva edición.

Copa Libertadores
CA Juventud vs Medellín
18:30 horas
Disney+ Premium / ESPN 2

Copa Sudamericana
Boston River vs Racing Club
16:00 horas
Disney+ Premium

Orense SC vs Macará
20:00 horas
Disney+ Premium

Trofeo Copa Libertadores | MEXSPORT

NBA

La Temporada Regular de la NBA continúa y este jueves varios equipos que sueñan con ganar las Finales verán acción. Los Warriors de Steph Curry se miden ante los Rockets, mientras que los Lakers de LeBron James se miden a los Nuggets de Nikola Jokic.

Golden State Warriors vs Houston Rockets
18:30 horas
Amazon Prime Video / NBA League Pass

Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
21:00 horas
Amazon Prime Video / NBA League Pass

Últimos videos
Lo Último
01:04 Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
00:59 Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
00:44 Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
00:44 Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
00:15 Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
00:06 Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal
00:05 A 98 días del Mundial 2026: Pelé se despidió de los Mundiales en México 1970 y lo hizo como Campeón
00:00 Así marcha la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026
00:00 Portada RÉCORD 5 de Marzo de 2026
23:49 Nico Sánchez da mensaje de unidad tras su debut en Rayados: "Monterrey somos todos"
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Futbol Nacional
05/03/2026
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Sebastián Abreu no quiere forzar el regreso de Gilberto Mora | IMAGO7
Futbol
05/03/2026
Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Futbol
05/03/2026
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Diego Cocca en juego de Atlas vs Tijuana | RÉCORD
Futbol Nacional
05/03/2026
Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT
Futbol
05/03/2026
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
Rota CR7 Portugal Estadio Azteca
Futbol
05/03/2026
Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal