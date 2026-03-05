Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026

Este jueves habrá poca activad deportiva pero muy destacada. El futbol internacional se lleva los reflectores con partidos en Europa, así como en sudamérica. Además, como ya es costumbre la NBA también tendrá actividad.

Actividad de mexicanos

Este jueves la actividad deportiva empezará con el mexicano Julián Quiñones viendo actividad en la Saudi Pro League. El ex de América, Tigres y Atlas buscará seguir metiendo goles y así pelear por el campeonato de goleo aprovechando la lesión de Cristiano Ronaldo. Al Kholood vs Al Qadisiya

13:00 horas

FOX One

Julián Quiñones celebra tras anotar con Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

Futbol internacional

La actividad del jueves continuará con un par de partidos en Europa. la jornada doble de la Premier League llega a su fin con el Tottenham buscando sumar puntos para evitar caer en el descenso. Además, el Lyon de Endrick se medirá al Lens de Saint-Maximin en los Cuartos de Final de la Copa de Francia. Tottenham vs Crystal Palace

14:00 horas

HBO MAX Olympique Lyonnais vs Lens

14:10 horas

TVC Deportes

Futbol en sudamerica

Ya en la tarde la Copa Libertadores se roba los reflectores, así como la Copa Sudamericana, los dos torneos más importantes de Conmebol continuarán con actividad para poder definir a los equipos que estarán en la Fase de grupos de la nueva edición. Copa Libertadores

CA Juventud vs Medellín

18:30 horas

Disney+ Premium / ESPN 2 Copa Sudamericana

Boston River vs Racing Club

16:00 horas

Disney+ Premium Orense SC vs Macará

20:00 horas

Disney+ Premium

Trofeo Copa Libertadores | MEXSPORT

NBA