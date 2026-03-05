Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Este jueves habrá poca activad deportiva pero muy destacada. El futbol internacional se lleva los reflectores con partidos en Europa, así como en sudamérica. Además, como ya es costumbre la NBA también tendrá actividad.
Actividad de mexicanos
Este jueves la actividad deportiva empezará con el mexicano Julián Quiñones viendo actividad en la Saudi Pro League. El ex de América, Tigres y Atlas buscará seguir metiendo goles y así pelear por el campeonato de goleo aprovechando la lesión de Cristiano Ronaldo.
Al Kholood vs Al Qadisiya
13:00 horas
FOX One
Futbol internacional
La actividad del jueves continuará con un par de partidos en Europa. la jornada doble de la Premier League llega a su fin con el Tottenham buscando sumar puntos para evitar caer en el descenso. Además, el Lyon de Endrick se medirá al Lens de Saint-Maximin en los Cuartos de Final de la Copa de Francia.
Tottenham vs Crystal Palace
14:00 horas
HBO MAX
Olympique Lyonnais vs Lens
14:10 horas
TVC Deportes
Futbol en sudamerica
Ya en la tarde la Copa Libertadores se roba los reflectores, así como la Copa Sudamericana, los dos torneos más importantes de Conmebol continuarán con actividad para poder definir a los equipos que estarán en la Fase de grupos de la nueva edición.
Copa Libertadores
CA Juventud vs Medellín
18:30 horas
Disney+ Premium / ESPN 2
Copa Sudamericana
Boston River vs Racing Club
16:00 horas
Disney+ Premium
Orense SC vs Macará
20:00 horas
Disney+ Premium
NBA
La Temporada Regular de la NBA continúa y este jueves varios equipos que sueñan con ganar las Finales verán acción. Los Warriors de Steph Curry se miden ante los Rockets, mientras que los Lakers de LeBron James se miden a los Nuggets de Nikola Jokic.
Golden State Warriors vs Houston Rockets
18:30 horas
Amazon Prime Video / NBA League Pass
Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
21:00 horas
Amazon Prime Video / NBA League Pass