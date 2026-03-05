Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"

La lesión de Víctor Dávila encendió la preocupación en América. El delantero salió del partido ante Juárez en la Jornada 9 del Clausura 2026 tras una acción en la que su rodilla derecha cedió al momento de apoyar la pierna. Después del encuentro, el técnico André Jardine reconoció que el panorama generó inquietud dentro del cuerpo técnico y advirtió que preocupa bastante dentro del plantel.

El incidente ocurrió al minuto 38 del primer tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Dávila persiguió un balón cerca de la línea de fondo y alcanzó a rescatarlo antes de que saliera del campo. En la caída, su rodilla derecha soportó el peso del cuerpo y quedó comprometida.

El atacante no logró levantarse por su propio pie, por lo que el carrito de asistencias lo retiró del campo. Incluso, luego de salir del terreno de juego, se le colocó una férula en la pierna derecha para inmovilizarla por completo. Además, el jugador ni siquiera se quedó para el resto del juego y fue trasladado de inmediato al hospital para evaluar la magnitud de la lesión.

Al finalizar el encuentro, Jardine explicó que la primera impresión del cuerpo técnico apuntó a una lesión de consideración. "Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio", declaró el entrenador brasileño al hablar sobre el estado del delantero.

Víctor Dávila se rompió | MEXSPORT

¿POR QUÉ BRIAN NO FUE TITULAR?

El estratega también informó sobre otros casos dentro del plantel, como la ausencia de Isaías Violante, la baja de Henry Martín, la suplencia de Brian Rodríguez y el regreso de Alejandro Zendejas. Aunque de algunos dijo que están cerca de volver, otro caso tardará aún más y podría perderse los juegos de todo marzo.

"Violante también en un choque tuvo un esguince de la rodilla; va a estar afuera más de tres semanas. Lo de Brian empezó en la banca porque no estaba al 100 por ciento, una pequeña molestia; siguió la recomendación y no queríamos arriesgarlo", explicó.

MARTÍN TENDRÁ MINUTOS CONTRA QUERÉTARO

Jardine añadió que la planificación del partido contempló cuidar a algunos jugadores con carga física. "Cristian Borja tenía una sobrecarga completa, venía jugando todos los partidos. La idea era que tomara aire. Henry ya está entrenando con balón y podría tener chance de estar en Querétaro", señaló el técnico.

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT