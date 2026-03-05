Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal

Rota CR7 Portugal Estadio Azteca
¿Cristiano no viene a México?
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:06 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
FMF sigue de cerca la evolución de CR7 de cara a la reinauguración del Estadio Banorte

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, señaló que existe atención especial sobre el estado físico de Cristiano Ronaldo, luego de que se reportó una lesión del astro portugués.

Aun así, dentro del organismo mantienen la confianza de que el delantero pueda estar en el Estadio Banorte, donde se enfrentarán las selecciones de Selección Mexicana de Futbol y Selección de Portugal.

Los imponderables son los imponderables, pero tenemos a uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano Ronaldo. Además de ser uno de los más grandes, tiene un amor propio enorme. Creo que él también tiene presente que la 'Catedral de los Estadios' de América o del mundo es el Estadio Banorte

Más allá del partido amistoso, la relación entre ambas federaciones podría fortalecerse en el corto plazo.

“La Federación de Portugal es una federación amiga; incluso, en ese viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga BBVA MX y podemos compartir muchas cosas”, dijo.

Mikel Arriola | MEXSPORT

Por otra parte, el dirigente también habló de los planes estratégicos del futbol mexicano a nivel internacional. Entre ellos destaca el interés de México por albergar el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, lo que permitiría sumar otro evento de talla mundial al calendario del país.

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, siendo la séptima federación en valor a nivel mundial. La distinción que nos da el organismo al incluirnos en el Mundial Femenino nos ayuda a aspirar ahora a los torneos de clubes grandes.”

“Pocos países tienen la capacidad de infraestructura, conectividad y garantías que ofrece México. Si el siguiente mundial es en el 27 y el posterior dos años después, nos encantaría participar para traer esa competencia al país”, finalizó.

Afueras del Estadio Azteca durante las labores de remodelación | AP
Afueras del Estadio Azteca durante las labores de remodelación | AP
Últimos videos
Lo Último
01:04 Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
00:59 Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
00:44 Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
00:44 Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
00:15 Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
00:06 Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal
00:05 A 98 días del Mundial 2026: Pelé se despidió de los Mundiales en México 1970 y lo hizo como Campeón
00:00 Así marcha la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026
00:00 Portada RÉCORD 5 de Marzo de 2026
23:49 Nico Sánchez da mensaje de unidad tras su debut en Rayados: "Monterrey somos todos"
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Futbol Nacional
05/03/2026
Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
Sebastián Abreu no quiere forzar el regreso de Gilberto Mora | IMAGO7
Futbol
05/03/2026
Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Futbol
05/03/2026
Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Diego Cocca en juego de Atlas vs Tijuana | RÉCORD
Futbol Nacional
05/03/2026
Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT
Futbol
05/03/2026
Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
Rota CR7 Portugal Estadio Azteca
Futbol
05/03/2026
Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal