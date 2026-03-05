Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, señaló que existe atención especial sobre el estado físico de Cristiano Ronaldo, luego de que se reportó una lesión del astro portugués.

Aun así, dentro del organismo mantienen la confianza de que el delantero pueda estar en el Estadio Banorte, donde se enfrentarán las selecciones de Selección Mexicana de Futbol y Selección de Portugal.

Los imponderables son los imponderables, pero tenemos a uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano Ronaldo. Además de ser uno de los más grandes, tiene un amor propio enorme. Creo que él también tiene presente que la 'Catedral de los Estadios' de América o del mundo es el Estadio Banorte

Más allá del partido amistoso, la relación entre ambas federaciones podría fortalecerse en el corto plazo.

“La Federación de Portugal es una federación amiga; incluso, en ese viaje seguramente vamos a firmar un convenio de colaboración. Es una liga muy parecida a la Liga BBVA MX y podemos compartir muchas cosas”, dijo.

Mikel Arriola | MEXSPORT

Por otra parte, el dirigente también habló de los planes estratégicos del futbol mexicano a nivel internacional. Entre ellos destaca el interés de México por albergar el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, lo que permitiría sumar otro evento de talla mundial al calendario del país.

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, siendo la séptima federación en valor a nivel mundial. La distinción que nos da el organismo al incluirnos en el Mundial Femenino nos ayuda a aspirar ahora a los torneos de clubes grandes.”

“Pocos países tienen la capacidad de infraestructura, conectividad y garantías que ofrece México. Si el siguiente mundial es en el 27 y el posterior dos años después, nos encantaría participar para traer esa competencia al país”, finalizó.