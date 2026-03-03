Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera

Claudia Sheinbaum con el trofeo de la FIFA | CAPTURA DE PANTALLA
Claudia Sheinbaum con el trofeo de la FIFA | CAPTURA DE PANTALLA
12:53 - 03 marzo 2026
Como jefa de estado, la presidenta mexicana tuvo el honor de tocar el trofeo este martes, a lado de 'Bebeto'

Comenzó la cuenta regresiva de los últimos 100 días antes del inicio de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y en el marco de esta fecha, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, levantó el trofeo de la FIFA en su conferencia mañanera. La mandataria dio la sorpresa en el Palacio Nacional, acompañada del exjugador José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto', campeón con Brasil en 1994.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT
Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

A pesar de la complicada situación que atraviesa México, donde apenas hace poco más de dos semanas se vivió una jornada de terror y violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', Sheinbaum ha mantenido su narrativa de hay calma y confiana para albergar el torneo de la FIFA. Aunque será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá, nuestro país se convertirá en el primero en recibir tres mundiales, luego de ser sede en 1970 y 1986.

Claudia Sheinbaum levantó la Copa del Mundo

El pasado fin de semana llegó el trofeo a nuestro país y este martes 3 de marzo hizo una escala especial en la capital del país. De aquí comenzará un recorrido por diez ciudades, previo al inicio de la justa veraniega. En ese contexto, Sheinbaum apovechó que solo los jefes y jefas de estado y los jugadores campeones del mundo pueden tocar la copa para levantarla en el estrado.

“México es un país que sabe levantarse. Es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza y hoy ese mensaje está recorriendo todo el mundo", declaró Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, empresa responsable del tour que realizará la Copa del Mundo a lo largo de territorio mexicano.

Claudia Sheinbuam con Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT
Claudia Sheinbuam con Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

"Por eso es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara después de haber cumplido un hito muy importante: mostrar al mundo un México fuerte y orgullosos de su identidad. Nuestro compromiso es un  muy claro: que este mundial sea para todas y para todos. Que no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en las plazas, que se viva en las calles y en las comunidades de absolutamente todo este hermoso país”, añadió el directivo.

Se regalarán boletos para el Mundial 2026

Por otra parte, Louis Balat anunció que se regalarán 25 entradas para el torneo de la FIFA, aunque serán exclusivamente para personas ganadoras de Mundo Social, una estrategia que realiza diferntes actividades y torneos, a manera de activación, como por ejemplo 74 mundialitos y copas que llegarán a diferentes grupos poblacionales.

José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' junto con Sheinbaum presentó el trofeo de la Copa Mundial 2026 | CAPTURA
José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' junto con Sheinbaum presentó el trofeo de la Copa Mundial 2026 | CAPTURA

Esta dinámica comenzó el pasado 2 de febrero con la Copa Nacional Escolar con competencias en primarias, secundarias y bachilleratos públicos femeniles y varoniles y está previsto que concluya a principios de junio. El Estadio Olímpico Universitario será donde se definan los ganadores y por ende se conocerá quiénes recibirán los boletos para el Mundial 2026, aunque no se detalló para qué partido serán.

