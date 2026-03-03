Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuándo saldrá de prisión Sean “Diddy” Combs? Reducen su sentencia tras ingresar a rehabilitación

Sean “Diddy” Combs obtuvo una reducción en su sentencia tras ingresar a un programa de rehabilitación en prisión. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:50 - 03 marzo 2026
La fecha de liberación del productor musical cambió oficialmente tras su participación en un programa de rehabilitación en prisión.

El caso legal de Sean Combs, conocido mundialmente como Sean “Diddy” Combs, tuvo un nuevo movimiento. La Oficina Federal de Prisiones en Estados Unidos ajustó su fecha de liberación luego de que el artista ingresara a un programa de rehabilitación mientras cumple su condena federal.

La modificación reduce ligeramente el tiempo que permanecerá en prisión y acerca su posible salida.

La fecha de liberación de Sean Diddy Combs fue modificada por la Oficina Federal de Prisiones. / AP

¿Por qué le redujeron la sentencia a Sean “Diddy” Combs?

En octubre de 2025, Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, tras un juicio en Estados Unidos.

Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 y sentenciado en octubre de 2025. / AP

Inicialmente, su fecha estimada de liberación estaba fijada para el 4 de junio de 2028. Sin embargo, tras ingresar en noviembre de 2025 al Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) —un esquema federal que ofrece tratamiento intensivo a internos—, su situación cambió.

El productor musical podría salir de prisión antes de lo previsto originalmente. / AP

Este programa permite reducciones en la condena a quienes lo concluyen satisfactoriamente. Tras su incorporación, la autoridad penitenciaria actualizó la fecha de salida al 25 de abril de 2028, es decir, aproximadamente un mes y medio antes de lo previsto originalmente.

¿Cuándo podría salir de prisión?

Con el ajuste oficial, la nueva fecha proyectada para que el fundador de Bad Boy Records recupere su libertad es el 25 de abril de 2028, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por el programa y no haya modificaciones adicionales en su proceso.

Paralelamente, su equipo legal mantiene una apelación ante tribunales federales, en la que busca revocar o reducir aún más la condena impuesta en 2025. Hasta el momento, no hay una resolución definitiva sobre ese recurso.

La reducción de la condena de Sean Diddy Combs está relacionada con su participación en un programa federal de tratamiento. / AP
