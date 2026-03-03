Verificación de edad requerida
Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
Se lamenta Real Madrid, pero sobre todo, se lamenta la Selección de Brasil. A poco más de tres meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, la Verdeamarela voltea a ver a LaLiga, donde Rodrygo -uno de los jugadores prácticamente seguros en la lista de convocados- sufrió una fuerte lesión en la rodilla.
Fue después del partido de este lunes ante Getafe, en la Jornada 26 de la liga española, que el conjunto español confirmó la gravedad de la lesión del brasileño. Su baja ahora obligará a Álvaro Arbeloa replantear su planificación de cara a lo que resta de la Temporada 2025-26, mientras que Carlo Ancelotti tendrá que empezar a buscar alternativas para suplir a Rodrygo en el torneo de la FIFA en verano.
¿Qué le pasó a Rodrygo?
El brasileño comenzó en el banquillo en el partido de este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu e ingresó al minuto 55 en lugar de Thiago Pitarch. Sin embargo, poco pudo hacer para revertir la desventaja 0-1 de su equipo y al final se le vio salir del campo con gestos de dolor.
Inicialmente se sospechó que podría ser una cuestión muscular, pero este martes el club blanco confirmó la lesión en la rodilla. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", se lee en el comunicado.
Aunque los Merengues no especificaron cuánto tiempo necesitará de recuperación, el diario Marca señaló que el pronóstico inicial es de seis a siete meses. Es decir que Rodrygo podría volver a jugar entre septiembre y octubre, en el mejor de los escenarios, por lo que se perderá lo que resta de la Temporada 2025-26 y la Copa del Mundo con Brasil.
¿Qué pasará con Rodrygo en Real Madrid?
La lesión llega en un mal momento para el atacante, de quien se ha especulado mucho desde el inicio de la campaña. A pesar de que tiene contrato con los Merengues hasta 2028, ha habido muchos rumores sobre la posible salida de Rodrygo, quien era un recambio recurrente con Xabi Alonso, pero que con Arbeloa ha sido más irregular.
De hecho, en este inicio de 2026, el brasileño solo tuvo actividad en seis partidos de 14, con cinco ausencias por una tendinitis que lo afectó en febrero. El atacante apenas volvió a jugar en el compromiso de este lunes contra Getafe, pero ahora nuevamente se alejará de las canchas y su continuidad en Real Madrid nuevamente está en duda.
