Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026

Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:41 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto merengue confirmó la gravedad de la lesión del atacante brasileño, quien causará baja por varios meses y difícilmente volverá a tiempo para el torneo de la FIFA

Se lamenta Real Madrid, pero sobre todo, se lamenta la Selección de Brasil. A poco más de tres meses de que inicie la Copa del Mundo 2026, la Verdeamarela voltea a ver a LaLiga, donde Rodrygo -uno de los jugadores prácticamente seguros en la lista de convocados- sufrió una fuerte lesión en la rodilla.

Boselli y Rodrygo en el partido de Getafe contra Real Madrid | AP
Boselli y Rodrygo en el partido de Getafe contra Real Madrid | AP

Fue después del partido de este lunes ante Getafe, en la Jornada 26 de la liga española, que el conjunto español confirmó la gravedad de la lesión del brasileño. Su baja ahora obligará a Álvaro Arbeloa replantear su planificación de cara a lo que resta de la Temporada 2025-26, mientras que Carlo Ancelotti tendrá que empezar a buscar alternativas para suplir a Rodrygo en el torneo de la FIFA en verano.

¿Qué le pasó a Rodrygo?

El brasileño comenzó en el banquillo en el partido de este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu e ingresó al minuto 55 en lugar de Thiago Pitarch. Sin embargo, poco pudo hacer para revertir la desventaja 0-1 de su equipo y al final se le vio salir del campo con gestos de dolor.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

Inicialmente se sospechó que podría ser una cuestión muscular, pero este martes el club blanco confirmó la lesión en la rodilla. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", se lee en el comunicado.

Aunque los Merengues no especificaron cuánto tiempo necesitará de recuperación, el diario Marca señaló que el pronóstico inicial es de seis a siete meses. Es decir que Rodrygo podría volver a jugar entre septiembre y octubre, en el mejor de los escenarios, por lo que se perderá lo que resta de la Temporada 2025-26 y la Copa del Mundo con Brasil.

Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Raphinha y Rodrygo en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT

¿Qué pasará con Rodrygo en Real Madrid?

La lesión llega en un mal momento para el atacante, de quien se ha especulado mucho desde el inicio de la campaña. A pesar de que tiene contrato con los Merengues hasta 2028, ha habido muchos rumores sobre la posible salida de Rodrygo, quien era un recambio recurrente con Xabi Alonso, pero que con Arbeloa ha sido más irregular.

De hecho, en este inicio de 2026, el brasileño solo tuvo actividad en seis partidos de 14, con cinco ausencias por una tendinitis que lo afectó en febrero. El atacante apenas volvió a jugar en el compromiso de este lunes contra Getafe, pero ahora nuevamente se alejará de las canchas y su continuidad en Real Madrid nuevamente está en duda.

Últimos videos
Lo Último
10:53 Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
10:50 Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
10:33 Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
10:28 Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
10:04 Falcons jugarán en Madrid en 2026
09:41 Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
09:03 La razón por la cual expulsaron a Franco Mastantuono en el partido de Real Madrid contra Getafe
08:46 VIDEO: Filtran imágenes de cómo luce la tumba del Mencho en el panteón
08:18 Números demuestran que Real Madrid ha tenido un peor rendimiento con Álvaro Arbeloa que con Xabi Alonso
07:51 Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista
Tendencia
1
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
2
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
3
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
4
Futbol ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
5
Futbol César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente
6
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Te recomendamos
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Contra
03/03/2026
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Futbol
03/03/2026
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Futbol
03/03/2026
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Contra
03/03/2026
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Falcons jugarán en Madrid en 2026
NFL
03/03/2026
Falcons jugarán en Madrid en 2026
Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026