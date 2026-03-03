Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial

La FIFA dio a conocer el póster oficial de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, el cual celebra el espíritu de colaboración, la emoción y la unidad del primer torneo en la historia coorganizado por tres naciones: Canadá, México y Estados Unidos. Así lo informó el propio organismo internacional por medio de sus canales oficiales.

Es la primera vez que tres artistas unieron sus talentos para crear el póster oficial del torneo. Carson Ting de Canadá, Minerva GM de México y Hank Willis Thomas de Estados Unidos fusionaron sus estilos artísticos para desarrollar una obra que busca reflejar cómo la pasión compartida por el fútbol une al mundo.

Mascotas del Mundial | MEXSPORT

Así es el poster del Mundial 2026

Al igual que el balón del torneo y las mascotas, el póster apostó por la mezcla de colores con el rojo como identidad de Canadá, el azul de Estados Unidos y el verde de México. En las imágenes se distinguen elementos distintivos de cada una de las naciones, como un alce y un oso en el lado rojo y un sombrero de charro en el verde; en el azul, en la parte baja del póster, la elección fueron las barras y las estrellas, como la bandera estadounidense.

El trofeo del Mundial llegó a México el fin de semana | MEXSPORT

Las tres secciones de colores diferentes se unen en el centro y los espacios en blanco dan la forma de una silueta pateando un balón. En esta figura, la que representa la pierna de atrás también simula a los tres países norteamericanos e incluso se extiende un poco más en una silueta que asemeja a todo el continente americano, incluido el cono sur.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

El torneo de 2026 también contará con una colección de pósteres oficiales para cada una de las 16 ciudades anfitrionas. Estas obras de arte mostrarán el espíritu cultural y artístico único de cada sede, celebrando al mismo tiempo la unidad y la diversidad del deporte más popular del mundo. Es la primera vez que se crean pósteres específicos para cada ciudad anfitriona en un Mundial, sirviendo como una representación visual del amor por el fútbol en cada una de ellas.

¿Quiénes son los artistas que diseñaron el póster del Mundial 2026?

Carson Ting nació en Toronto y vive en Vancouver. Es un artista y diseñador fundador de Chairman Ting. Tras graduarse en el Ontario College of Art & Design, trabajó como director de arte publicitario para marcas como Lexus y Sony. Posteriormente, formó parte del equipo creativo principal de la marca Nike Jordan, participando en la galardonada campaña #RiseAboveOlympic.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

En cuanto a Minerva GM, es una ilustradora mexicana residente en el Caribe, originaria de Toluca, que ha desarrollado su carrera en los ámbitos editorial, publicitario y de diseño textil, pero forjó su identidad creativa por la cultura futbolística de la ciudad y los paisajes del Nevado de Toluca. Su obra se centra en un enfoque multidisciplinar para contar historias, mostrando una faceta vibrante y contemporánea de la ilustración mexicana.

Por último, Hank Willis Thomas, de Nueva York, es un artista conceptual cuya práctica multidisciplinar explora la identidad, los medios de comunicación, el amor y la cultura popular. Su trabajo reflexiona sobre la influencia cultural estadounidense e incluye importantes obras de arte público como "The Embrace" en Boston, además de instalaciones permanentes en ciudades como Brooklyn, Chicago y Miami.