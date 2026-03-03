Despiden a Filipe Luis del Flamengo después de ganar cinco títulos y golear 8-0 a Madureira

A pesar de ganar el Brasileirao y golear a Madureira en el Campeonato Carioca, Filipe Luis fue despedido de su cargo como director técnico del Flamengo con cinco títulos en su arsenal incluyendo una Copa Libertadores en 2025.

Filipe Luis fue despedido de su puesto al frente de Flamengo| AP

Club de Regatas Flamengo anunció por medio de un comunicado en sus cuentas oficiales el cese de funciones para Filipe Luis y su cuerpo técnico que incluye a su preparador físico Diogo Linhares y a su auxiliar técnico Ivan Palanco.

O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigado pic.twitter.com/NTd9vHGnJE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

Flamengo agradece al exfutbolista y técnico Filipe Luís por todo lo que fue conquistado y compartido en este período, y le desea éxito y mucha fuerte en la continuidad de su trayectoria profesional.

A inicio del año 2026 perdió seis partidos contra rivales como Portuguesa RJ, Bangu, Fluminense, Volta Redonda, Sao Paolo. Además perdió la Final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians.

¿Qué partido provocó el despido de Filipe Luis?