Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Despiden a Filipe Luis del Flamengo después de ganar cinco títulos y golear 8-0 a Madureira

Filipe Luis a pesar de los títulos ganados en Flamengo fue despedido | EFE
Jorge Armando Hernández 11:06 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estatega había firmado una renovación de contrato, pero el mal arranque a inicios de año terminó por dejarlo fuera

A pesar de ganar el Brasileirao y golear a Madureira en el Campeonato Carioca, Filipe Luis fue despedido de su cargo como director técnico del Flamengo con cinco títulos en su arsenal incluyendo una Copa Libertadores en 2025.

Filipe Luis fue despedido de su puesto al frente de Flamengo| AP

Club de Regatas Flamengo anunció por medio de un comunicado en sus cuentas oficiales el cese de funciones para Filipe Luis y su cuerpo técnico que incluye a su preparador físico Diogo Linhares y a su auxiliar técnico Ivan Palanco.

 Flamengo agradece al exfutbolista y técnico Filipe Luís por todo lo que fue conquistado y compartido en este período, y le desea éxito y mucha fuerte en la continuidad de su trayectoria profesional.

A inicio del año 2026 perdió seis partidos contra rivales como Portuguesa RJ, Bangu, Fluminense, Volta Redonda, Sao Paolo. Además perdió la Final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians.

¿Qué partido provocó el despido de Filipe Luis?

El punto final a su estancia como técnico llegó después de perder la Final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús, un equipo cuya plantilla se acercaba a los 42 millones de dólares que el club le pagó a Lucas Paqueta para que regresara al club.

Últimos videos
Lo Último
13:31 ¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
13:18 Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
13:15 Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
13:02 Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
12:56 A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
12:53 Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera
12:50 ¿Cuándo saldrá de prisión Sean “Diddy” Combs? Reducen su sentencia tras ingresar a rehabilitación
12:39 ¿Estalla la Tercera Guerra Mundial en marzo? La profecía de Baba Vanga que vuelve a viralizarse
12:29 Kevin Mier vuelve a la acción con Cruz Azul
11:58 El portero colombiano René Higuita confía en que Colombia vencerá a Portugal
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Contra
03/03/2026
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Contra
03/03/2026
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Futbol
03/03/2026
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Contra
03/03/2026
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Estadio BBVA listo para la Copa del Mundo | RÉCORD
Futbol
03/03/2026
A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
Claudia Sheinbaum con el trofeo de la FIFA | CAPTURA DE PANTALLA
Futbol
03/03/2026
Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera