Lanús vence a Flamengo por la mínima y toma ventaja en la Recopa Sudamericana

Lanús se impuso por la mínima ante Flamengo, en la Ida de la Recopa Suadmericana. Ahora, el conjunto argentino, campeón de la Copa Sudamericana, viajará a Brasil para el encuentro de Vuelta en busca de levantar un nuevo título.

Con un gol de Rodrigo Castillo cerca de Final del partido, el cuadro argentino tomó la ventaja en la serie. El goleador del equipo apareció dentro del área al minuto 77 para rematar un centro de Sasha Marcich y así poner el 1-0 en el encuentro.

Rodrigo Castillo puso el gol del triunfo | AP

Lanús impuso condiciones

Lanús busca repetir lo hecho cuando se coronó campeón de la Copa Sudamericana, al imponerse a un equipo brasileño en el partido por el campeonato. En aquel torneo, los argentinos superaron al Atlético Mineiro en la tanda de penal.

En aquel partido, el conjunto Granate tuvo mayores complicaciones que hoy. El equipo de Mauricio Pellegrino logró mostrar mayor agresividad pues, a pesar de mostrar un juego defensivo, generó más acciones peligrosas, incluso logró encontrar el fondo de la red en un par de ocasiones

Alex Sandro y Eduardo Salvio pelean en la Recopa Sudamericana | AP

La tercera fue la vencida

Castillo tuvo un partido muy destacado pues, no sólo logró romper el cero gracias a su tanto en los últimos 10 minutos del encuentro, sino que también logró mandar el balón al fondo de la rede en otras dos ocasiones. Desafortunadamente para el goleador, ambas ocasiones fueron anuladas por el árbitro.

El primero llegó en el primer tiempo. Castillo logró empujar el balón tras un tiro libre peinado, sin embargo, se contraba en posición de fuera de juego. El segundo llegó ya en la segunda parte tras un tiro de esquina, pero nuevamente estaba en posición antirreglamentaria.

Rodrigo Castillo pelea el balón con Lucas Paqueta en la Recopa Sudamericana | AP

Se alistan para la vuelta

Flamengo tuvo limitadas oportunidades de poder mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, logró alertar al equipo local en sus pocas llegadas. Ahora, el equipo quiere dejar este juego atrás y poder hacer valer su localía.