Otros Deportes

Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno

Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:22 - 08 febrero 2026
Comienzan a entregarse las primeras medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El frío de los Alpes italianos no ha frenado el intenso arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Tras una serie de finales vibrantes, el medallero comienza a definir a los protagonistas de esta edición.

NORUEGA EN LA CIMA

Fiel a su tradición como potencia invernal, Noruega ha tomado el liderato oficial de la clasificación gracias a sus 2 medallas de oro. El equipo nórdico ha demostrado una eficiencia envidiable, sumando además una plata y dos bronces para un total de 5 preseas. Su capacidad para golpear en los momentos clave les permite liderar la tabla general en este corte informativo.

Noruega gana medalla de oro en Milano Cortina | AFP

ITALIA HACE VALER LA LOCALÍA

La delegación anfitriona no ha decepcionado. Italia se sitúa en la segunda posición del ranking por metales dorados, pero es actualmente el país que más medallas ha ganado en total, con 6 podios (1 oro, 2 platas y 3 bronces). La euforia en sedes como Milano Cortina ha sido impulsada por actuaciones destacadas como la de Francesca Lollobrigida, quién le dio a los locales la primera presea dorada.

Francesca Lollobrigida, Milano Cortina 2026 | AP

JAPÓN EN EL TERCER PUESTO

En el tercer escalón se ubica Japón, que mantiene un equilibrio perfecto con una medalla de cada metal. Les siguen de cerca potencias como Austria, Francia y Suecia, empatados con un oro y una plata cada uno, lo que vaticina una lucha encarnizada por el podio en los próximos días.

Posición

Equipo / CON

Oro (O)

Plata (P)

Bronce (B)

Total

1

Noruega

2

1

2

5

2

Italia

1

2

3

6

3

Japón

1

1

1

3

4

Austria

1

1

0

2

4

Francia

1

1

0

2

4

Suecia

1

1

0

2

7

Chequia

1

0

0

1

7

Suiza

1

0

0

1

7

Estados Unidos de América

1

0

0

1

10

Alemania

0

1

1

2

11

República de Corea

0

1

0

1

11

Eslovenia

0

1

0

1

13

Bulgaria

0

0

1

1

13

Canadá

0

0

1

1

13

República Popular de China

0

0

1

1

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina | AP

Con competiciones clave de esquí alpino y bobsleigh programadas para las próximas horas, se espera que delegaciones como Alemania y Estados Unidos —que ya han estrenado su casillero— escalen posiciones rápidamente en una tabla que promete cambios constantes.

