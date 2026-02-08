Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno

El frío de los Alpes italianos no ha frenado el intenso arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Tras una serie de finales vibrantes, el medallero comienza a definir a los protagonistas de esta edición.

NORUEGA EN LA CIMA

Fiel a su tradición como potencia invernal, Noruega ha tomado el liderato oficial de la clasificación gracias a sus 2 medallas de oro. El equipo nórdico ha demostrado una eficiencia envidiable, sumando además una plata y dos bronces para un total de 5 preseas. Su capacidad para golpear en los momentos clave les permite liderar la tabla general en este corte informativo.

Noruega gana medalla de oro en Milano Cortina | AFP

ITALIA HACE VALER LA LOCALÍA

La delegación anfitriona no ha decepcionado. Italia se sitúa en la segunda posición del ranking por metales dorados, pero es actualmente el país que más medallas ha ganado en total, con 6 podios (1 oro, 2 platas y 3 bronces). La euforia en sedes como Milano Cortina ha sido impulsada por actuaciones destacadas como la de Francesca Lollobrigida, quién le dio a los locales la primera presea dorada.

Francesca Lollobrigida, Milano Cortina 2026 | AP

JAPÓN EN EL TERCER PUESTO

En el tercer escalón se ubica Japón, que mantiene un equilibrio perfecto con una medalla de cada metal. Les siguen de cerca potencias como Austria, Francia y Suecia, empatados con un oro y una plata cada uno, lo que vaticina una lucha encarnizada por el podio en los próximos días.

Posición Equipo / CON Oro (O) Plata (P) Bronce (B) Total 1 Noruega 2 1 2 5 2 Italia 1 2 3 6 3 Japón 1 1 1 3 4 Austria 1 1 0 2 4 Francia 1 1 0 2 4 Suecia 1 1 0 2 7 Chequia 1 0 0 1 7 Suiza 1 0 0 1 7 Estados Unidos de América 1 0 0 1 10 Alemania 0 1 1 2 11 República de Corea 0 1 0 1 11 Eslovenia 0 1 0 1 13 Bulgaria 0 0 1 1 13 Canadá 0 0 1 1 13 República Popular de China 0 0 1 1

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina | AP