¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul

Los fans de Christian Martinoli siguen sufriendo la ausencia del narrador; en esta ocasión el elemento de TV Azteca no fue parte del equipo de transmisión para el Toluca contra Cruz Azul, de la Jornada 5, disputado en el Nemesio Diez.

Cabe mencionar, que por segundo día consecutivo Martinoli no fue parte de ninguna transmisión en la Liga MX con los del Ajusco. Aunque para el partido de los Escarlatas no fue anunciado, sí ocurrió con el duelo previo entre Mazatlán vs Chivas.

Martinoli en narración | IMAGO7

Carlos Guerrero, Luis García, Zague y compañía fueron los protagonistas sin la presencia de la marca de ‘Martinoli’ que ha tenido problemas de salud desde el primer momento ocurrido durante el Bolivia vs México que se disputó en Sudamérica.

¿Qué sucede con Martinoli?

Tras la ausencia de Martinoli en el duelo de los Cañoneros contra el Rebaño David Medrano reveló lo que sucede con el narrador: "Christian estuvo con nosotros en Azteca y se sintió mal, no se sentía bien antes de arrancar el partido, intentó y al no sentirse bien tomamos la decisión entre la gente de producción, Luis, Jorge, el propio Christian y un servidor que fuera a casa a recuperarse", dijo en un su podcast.

En dicha transmisión sí estuvo Luis García, David Medrano y en el terreno de juego Omar Villarreal como estaba promocionada previo al partido. Sin embargo, antes de concluir la primera parte, dieron indicios durante la transmisión sobre lo sucedido "Martinoli está a punto de morir", dijo Luis García en tono de broma. "Recupérese señor Marti", complementó David Medrano.

Martinoli y el Azteca Team | MEXSPORT

¿El sushi sigue afectando?

La ausencia de Christian Martinoli en la transmisión de Mazatlán no fue la primera vez, y es que durante el partido entre México y Bolivia tampoco hizo acto de presencia desatando una ola de rumores en redes sociales; sin embargo, fue el propio comentarista que reveló el motivo de su baja para el juego.

Christian Martinoli de TV Azteca y de último minuto se pierde el México vs Bolivia i MAGO7

El narrador reveló que sufrió una fuerte infección estomacal que comenzó un día antes del partido. De acuerdo con su relato, el sábado, día de la Virgen María, había comido sushi con su familia y considera que ese alimento pudo haber detonado el malestar que lo afectó horas después.