¡Hasta el cielo! Pachuca vestirá camiseta especial en homenaje a Miguel Calero en su duelo ante Juárez

Pachuca no pasa por un buen momento futbolístico ya que actualmente se mantiene en zona fuera de Liguilla en el Clausura 2026; sin embargo, para intentar salir de esos lugares, los Tuzos buscarán una victoria en el Estadio Hidalgo en el marco de la Jornada 5.

Y para hacerlo, los hidalguenses presentarán un uniforme especial para recordar a uno de sus más grandes ídolos en la historia tuza: Miguel Calero. Los colores de este jersey especial están inspirados en el portero colombiano.

Los Tuzos juegan como locales en la Fecha 5 | MexSport

Dedicado al 'Cóndor'

A través de sus redes sociales, los Tuzos compartieron una imagen con la que anuncian la indumentaria que usarán en el partido en contra de los Bravos. "Hoy vestimos en honor a LA LEYENDA", fue lo escribieron en su publicación.

El color que predomina es el negro, pero el amarillo es parte de él también en un patrón de franjas en horizontal. El escudo del equipo también se queda con el color amarillo que se adueña de la vestimenta.

Nuevo uniforme de Pachuca | X: @Tuzos

Aunque pareciera ser así por el diseño del uniforme, esta playera no será utilizada solamente por los porteros, será una indumentaria de juego, la cual ha sido anunciada de manera oficial en su tienda online, en unión con su marca Skechers, como el tercer uniforme para el Clausura 2026.

¿Cuánto cuesta el uniforme referente a la leyenda?

La tienda de Pachuca ya muestra el nuevo uniforme en su plataforma, el cual se vende de tres maneras: para hombre en manga corta, para hombre en manga larga y para niños, todos y cada uno de ellos con diferentes precios.

La camiseta en manga corta tiene un costo de 1,899, la de manga larga eleva su precio cien pesos más; mientras que la edición para niños baja su costo para terminar vendida en un total de 1,349 pesos mexicanos. Casualmente, esta nueva indumentaria cuesta menos que lo que cuesta el uniforme de local.

Tienda oficial en línea | Captura de pantalla