Allan Saint-Maximin dedica palabras a la afición del Lens: "Me han brindado un apoyo tremendo"

Este fin de semana el Lens de la Ligue One se presentó en su estadio para enfrentar al Rennes, donde vencieron a sus rivales por marcador de tres goles a uno.

A los 61 minutos del encuentro, Allan Saint-Maximin entró al campo en sustitución de Wesley Saïd, marcando su primer gol con el Lens a los 78 de tiempo corrido.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds

🎙️ Allan Saint-Maximin : "Le public de Lens m'a énormément soutenu, je suis fier d'avoir pu leur rendre ce soutien sur le terrain" pic.twitter.com/fL9pOf0rPm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 7, 2026

Una vez que terminó el encuentro, el exjugador del América en la Liga MX, dedicó unas palabras a la afición de su actual equipo, agradeciendo el apoyo que los hinchas del Lens le han mostrado.

"La afición del Lens me brindó un apoyo tremendo. Estoy orgulloso de haber podido corresponderles en el campo", comentó Saint-Maximin

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

Recordemos que Saint-Maximin dejó al América después de un incidente racial con uno de sus hijos, llegando al Lens en los últimos días del mercado de transferencia.

Allan Saint-Maximin ya había debutado con el Lens en el partido en donde el cuadro francés venció al Troyes en la Copa de Francia.

