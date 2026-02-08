Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Turco Mohamed se lamenta por empate ante Cruz Azul: "En el pecado está la penitencia"

Turco Mohamed en el Toluca vs Cruz Azul l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:46 - 07 febrero 2026
El DT del Toluca habló sobre sus sensaciones tras el juego ante La Máquina

Antonio Mohamed analizó el momento que vive Toluca, luego del duelo ante Cruz Azul, tras sumar tres partidos sin ganar y fue claro al señalar que el principal déficit del equipo pasa por la falta de contundencia frente al arco, más allá de lo que ocurra en otros aspectos del juego.

El técnico escarlata aseguró que, en términos defensivos, su equipo cumplió con creces, pero que la diferencia estuvo en no capitalizar las oportunidades generadas. Para el “Turco”, el funcionamiento no es motivo de alarma, sino la eficacia en los metros finales.

“¿Preocupar? La contundencia nada más, creo que defensivamente el equipo hizo un partido casi perfecto, no fuimos lo contundentes que hemos sido en otro momento. Pero me preocuparía si no tenemos más opciones, hoy erramos goles”, explicó.

Paulinho ante Cruz Azul l IMAGO7

Turco Mohamed fue autocrítico

El estratega fue autocrítico y reconoció que Toluca terminó pagando muy caro las fallas frente al arco rival, incluso en jugadas claras.

“En el pecado está la penitencia, porque tuvimos las opciones abajo del arco, el portero estuvo muy bien, pagamos muy caro”, añadió.

Toluca y Cruz Azul dividen unidades en la J5 l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Alexis Vega?

En otro tema, Mohamed también habló sobre la situación de Alexis Vega, quien continúa fuera de actividad. El entrenador dejó en claro que, aunque la evolución del atacante es positiva, todavía no hay una fecha definida para su regreso a las canchas.

“Fecha de regreso no la sé. Va muy bien con la recuperación”, comentó.

Por otro lado, Antonio Mohamed no ocultó su inconformidad con el arbitraje de Luis Enrique Santander, al considerar que hubo decisiones polémicas que influyeron en el desarrollo del partido ante Cruz Azul.

Le fui a preguntar que no encontraba explicación en un tiro de esquina, es un penal muy claro y él marca una falta, ¿pero falta de quién, si no había jugador de Toluca ahí? Después hablé con él en cuestión del tiempo, ellos hacían mucho tiempo”, concluyó.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | IMAGO7
