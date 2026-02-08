¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing

En las instalaciones del Foro Pegaso se llevó a cabo el Toyota GR Track Day, en donde se presentó el nuevo GR Corolla. El evento contó con una pista en donde los invitados podían probar el GR Corolla y el GR Supra Final Edition, así como simuladores y áreas de esparcimiento para familias y niños.

Asimismo, se presentó el comercial oficial con la presencia de Cecilia Tamayo, velocista olímpica mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y es embajadora oficial de la marca.

Cecilia declaró sentirse feliz de ser parte de este lanzamiento: “ser la mujer más rápida de México en los 200 metros y estar manejando los coches más rápidos ha sido una experiencia inolvidable”.

El evento contó con la presencia de directivos de Toyota, quienes durante sus intervenciones, subrayan que el nuevo GR Corolla no es solo un vehículo de alto desempeño, sino el resultado de años de ingeniería probada en las pistas de carreras más exigentes del mundo, ahora adaptada para las calles mexicanas. Los ejecutivos destacaron que traer estas versiones deportivas refuerza el ADN de innovación y emoción que la marca desea transmitir a las nuevas generaciones de conductores.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Toyota con sus consumidores al ofrecer diversas opciones, en donde se destaca la seguridad, la durabilidad y, sobre todo, la pasión por conducir. Al crear espacios como el Toyota GR Track Day, la marca busca ir más allá de la venta de automóviles, construyendo experiencias innovadoras para el usuario.

La división deportiva de Toyota ha dado un golpe de autoridad en el mercado automotriz mexicano al presentar el nuevo GR Corolla 2026, un vehículo que llega para consolidar la familia GAZOO Racing en el país.

El Toyota GR Corolla 2026 es parte de la familia GAZOO Racing | Toyota

Este ‘Hot Hatch’ no es un modelo convencional, ya que fue concebido bajo la influencia directa del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y perfeccionado por expertos en pistas de alto rendimiento para ofrecer una conexión total entre el piloto y el camino.

Con su llegada, el portafolio deportivo de la marca se vuelve más robusto que nunca, acompañando al GR Yaris y al legendario GR Supra Final Edition.

Potencia y diseño que deslumbran

Bajo el cofre, el GR Corolla esconde un motor tricilíndrico turbo de 1.6 litros que genera una potencia de 296 HP y un torque de 295 lb-pie. El desempeño se gestiona mediante una transmisión automática de ocho velocidades denominada GRDAT, la cual permite cambios extremadamente rápidos y precisos, ideales para quienes buscan una conducción deportiva sin complicaciones.

Además, el auto cuenta con el avanzado sistema de tracción integral GR-FOUR, heredado de las competencias de rally, que garantiza un agarre superior y un control absoluto incluso en las curvas más exigentes.

En cuanto a su estética y construcción, el diseño está enfocado en la ligereza y la eficiencia aerodinámica, destacando un techo fabricado en fibra de carbono y rines ENKEI en acabado negro mate.

La cabina no se queda atrás en tecnología, pues integra una pantalla de información de 12.3 pulgadas, un sistema de audio premium JBL de nueve bocinas y la suite de seguridad Toyota Safety Sense para proteger a los ocupantes en todo momento.

Fortalece gama deportiva

Este lanzamiento coincide con momentos importantes para otros miembros de la familia deportiva, como el debut del GR Supra Final Edition, que se despide con un motor de 382 HP y mejoras en su chasis, y la actualización del GR Yaris Circuit Package 2026, que ahora comparte la potencia de 296 HP para lograr una aceleración de cero a cien en apenas 5.2 segundos.