Contra

¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX

El regreso de Kanye West a México es uno de los eventos musicales más esperados de 2026. / Ye - Live in Mexico City
Laura Reyes Medrano
28 enero 2026
El rapero Kanye West vuelve a la Ciudad de México con dos conciertos que prometen ser históricos, con posibles invitados especiales, un repertorio de éxitos y transmisión en vivo para todo el país

Kanye West, también conocido como Ye, regresará a la Plaza de Toros México en la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos los días 30 y 31 de enero de 2026, como parte de su gira mundial YE LIVE. Tras años sin pisar un escenario en el país, su regreso ha generado enorme expectativa entre fans y medios especializados.

Kanye West. / AP

¿Qué artistas invitados podrían aparecer con Kanye West en México?

Uno de los temas que más ha desatado conversación en redes es la posible participación de artistas invitados durante los shows de Kanye West en CDMX. Aunque ningún nombre ha sido confirmado oficialmente por la producción, varios reportes indican que podrían subir al escenario figuras destacadas de la escena musical.

Entre los artistas mencionados están:

  • Travis Scott — colaborador habitual y figura emblemática del hip hop internacional.

  • Peso Pluma — destacado artista mexicano que ya trabajó con Ye en la canción Gimme A Second 2.

  • Fuerza Regida — grupo de regional mexicano con gran proyección global.

La posible presencia de estos invitados ha provocado entusiasmo por la mezcla de estilos y géneros en un mismo concierto, con hip hop, sonidos urbanos y regionales convergiendo ante miles de asistentes.

Peso Pluma podría ser un invitado sorpresa en uno de los conciertos de Ye. / AP

¿Qué canciones podría interpretar Kanye West en la Plaza de Toros México?

El setlist que Ye presentaría en territorio mexicano combina sus clásicos más emblemáticos con temas recientes y colaboraciones. Aunque no hay una lista confirmada por el artista o su equipo, diversas fuentes especializadas han publicado un repertorio que abarca distintos momentos de su carrera.

Algunos de los temas que se esperan incluyen:

  • Power

  • Can’t Tell Me Nothing

  • Heartless

  • Runaway

  • Stronger

  • Jesus Walks

  • Gold Digger

  • Gimme A Second 2

(Lista no oficial sujeta a cambios)

Lo que debes saber sobre los conciertos en CDMX

Los conciertos se realizarán los días 30 y 31 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más grandes y emblemáticos de la capital.

Ye, llegará a la CDMX el 30 y 31 de enero. / AP

Datos clave del evento:

  • Fechas: 30 y 31 de enero de 2026.

  • Escenario: Plaza de Toros México, CDMX.

  • Transmisión: Ambos conciertos serán transmitidos en vivo a través de ViX Premium, permitiendo que seguidores en México y otros países puedan ver el show aunque no asistan presencialmente.

  • Duración estimada: alrededor de dos horas por noche.

Además de la presentación en vivo, la producción del evento promete una escenografía amplia y efectos visuales bajo la dirección creativa del propio Ye, lo que subraya la magnitud del espectáculo.

Kanye regresa a México después de 17 años. / Redes sociales
