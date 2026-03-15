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Futbol

Raphinha comanda goleada de Barcelona contra Sevilla en LaLiga

Raphinha celebra con Barcelona ante Sevilla | AP
Raphinha celebra con Barcelona ante Sevilla | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:31 - 15 marzo 2026
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Con un hat-trick, el brasileño encaminó la victoria contra el cuadro andaluz que se hunde más en la clasificación

Con dos penales y un disparo desviado por el defensa, Raphinha se lució con un hat-trick y comandó la goleada de Barcelona ante Sevilla. De esta forma, el equipo blaugrana mantiene su ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid en la clasificación en LaLiga.

Luego de su sufrido empate en su visita a Newcastle en la ida de los Octavos de Final de la Champions League, los culés regresaron al Camp Nou y capitalizaron los errores defensivos del rival para imponerse 5-2. Joao Cancelo con los dos penales provocados y un gol también brilló en el encuentro en el cual Dani Olmo también se hizo presente en el marcador.

Raphinha festeja en el Camp Nou luego de su hat-trick con Barcelona ante Sevilla | AP
Raphinha festeja en el Camp Nou luego de su hat-trick con Barcelona ante Sevilla | AP

Tarde soñada para Raphinha

Ni siquiera habían pasado diez minutos en el partido cuando llegó el primer penal a favor de los culés por una falta sobre Cancelo. Raphinha no perdonó desde los once pasos y con un cobro a la 'Panenka' firmó su noveno gol en LaLiga en la Temporad 2025-26.

Al 20', el brasileño nuevamente se hizo presente, después de un penal sancionado con revisión en el VAR por una mano en una jugada individual de Cancelo. En este segundo cobro, pegado a la base derecha del poste del arquero, Odisseas Vlachodimos alcanzó a tocar el balón, pero el disparo llevaba suficiente potencia para colarse al fondo de la red.

Dani Olmo en celebración con Barcelona ante Sevilla en LaLiga | AP
Dani Olmo en celebración con Barcelona ante Sevilla en LaLiga | AP

El hat-trick llegó en el segundo tiempo, ya con el marcador 4-1 por el tanto de Olmo al 38' y el descuento de Oso en la compensación de la primera mitad. Después de un balón filtrado al área, el cual inicialmente no controló bien, Raphinha se acomodó a su zurda y sacó un disparo que pegó en Nemanja Gudelj. El desvió 'techó' a Vlachodimos, que poco pudo hacer al minuto 51.

Fue el primer hat-trick para Raphinha desde que llegó a Barcelona en 2022 y primero en esta temporada. El primero ocurrió en la victoria 7-0 en la Jornada 4 de la Temporada 2024-25 ante Real Valladolid, mientras que el segundo fue en Champions League, en el triunfo 4-1 en Fase de Liga frente a Bayern Munich.

En cuanto a Cancelo, tras provocar dos penales, no se quiso ir sin su propia anotación, con una gran jugada individual al 60' que finalizó con un disparo que se metió entre las piernas del portero. Djibril Sow en la compensación hizo el segundo de los andaluces con un remate de cabeza entre los zagueros.

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Tras este triunfo, los de Hansi Flick llegarán motivados al partido de vuelta ante Newcastle el próximo miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México). Mientras que en liga, su siguiente es el domingo 22 a las 7:00 horas en casa frente a Rayo Vallecano.

En cuanto al cuadro andaluz, con la derrota quedó en el sitio 14, con 31 puntos, apenas a cinco puntos de Elche en zona de descenso. Su siguiente compromiso será de regreso en el Estadio Sánchez Pizjuán, el sábado 21 de marzo a las 14:00 horas frente a Valencia.

Raphinha en celebración con Barcelona ante Sevilla en LaLiga | AP
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