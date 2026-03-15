Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo

El futbol mexicano ha encontrado un motivo de peso para ilusionarse de cara a la Copa del Mundo 2026. Armando "Hormiga" González, el delantero sensación de 22 años, ha firmado un fin de semana histórico que lo coloca numéricamente en el mismo escalón que la máxima joya del fútbol europeo, Lamine Yamal.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Tras su doblete ante Santos Laguna, el atacante mexicano alcanzó la cifra de 20 anotaciones en lo que va de la temporada 2025-2026. Este registro no solo consolida su madurez frente al arco, sino que lo posiciona junto al extremo español del FC Barcelona como los dos mejores goleadores menores de 23 años en todo el planeta.

LAMINE YAMAL Y HORMIGA GONZÁLEZ, HOMBRO A HOMBRO

Si bien ambos comparten la cifra de las dos decenas de goles en todas las competencias, el análisis detallado de sus estadísticas revela una eficiencia superior por parte del artillero azteca:

Jugador Edad Goles Partidos Minutos Jugados Armando González 22 años 20 28 1,898 Lamine Yamal 18 años 20 37 3,120

Lamine Yamal festeja gol en el Camp Nou | AP

CAMINOS OPUESTOS RUMBOS AL MUNDIAL 2026

A pesar de la paridad en el tablero de goleadores, el presente de ambos jugadores respecto a sus selecciones nacionales muestra realidades contrastantes.

Por un lado, Lamine Yamal tiene su lugar asegurado con la Selección de España. Se espera que el joven maravilla sea una de las figuras estelares que pisen la cancha de Guadalajara durante la justa mundialista, precisamente la tierra que vio nacer y crecer a la "Hormiga".

Por otro lado, Armando González aún navega en la incertidumbre. Pese a ostentar números de élite mundial, el delantero sigue luchando por convencer al cuerpo técnico de la Selección Mexicana para asegurar un espacio en la lista definitiva. Su paso goleador actual es el argumento más sólido en su búsqueda por colarse al torneo y representar a México en su propia casa.