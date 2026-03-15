¡Definición en 4K! Ricardo Marín anota golazo de taquito en victoria ante Santos

¡Y volvieron a ganar las Chivas! Después de una remontada espectacular en el Clásico Tapatío, el Guadalajara volvió a demostrar que es un serio candidato a estar en las etapas finales del Clausura 2026, ahora con una gran victoria ante Santos, con doblete de Armando González y un golazo de Ricardo Marín.

El '4K' anotó el tercer y último tanto del Rebaño Sagrado ante los Guerreros con una definición exquisita. Bryan 'Cotorro' González recibió un balón por parte de Yael Padilla y se escapó por toda la banda izquierda hasta línea de fondo, para después mandar un centro algo retresado.

Dentro del área, Ricardo Marín buscó la pelota y, con una definición exquisita, dejó pagando a Carlos Acevedo. El ariete mexicano anotó su primer gol en su regreso al conjunto rojiblanco, y lo hizo de una manera artística, con esa pincelada de tacón.

Hoy las @Chivas decidieron que los goles feos no valían. ❤️🤍



Tremendo GOLAZO del Rebaño. 🐐



Los mejores tacos no son de pastor ni de suadero, son los que hace Ricardo Marín. 😜🌮#ConMéxicoC26 | #J11 | #CHISAN pic.twitter.com/X1CHMbOwcQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 15, 2026

El regreso de Ricardo Marín a Chivas

Tras un par de temporadas con el Puebla, Ricardo Marín regresó a Chivas con la intención de ser un jugador recurrente. Para mala fortuna del '4K', el delantero del momento en la Perla Tapatía es Armando González, el titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito.

La Hormiga tuvo un partido casi perfecto, pues tuvo una falla garrafal que le quitó la oportunidad de celebrar su segundo hat-trick como profesional. Pese a todo, el ariete mexicano tiene ocho dianas en su haber y es el segundo máximo goleador del Clausura 2026, solamente por detrás de Joao Pedro.

Ricardo Marín en festejo de gol ante Santos en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2026?

Después de sus dos victorias de manera consecutiva, el conjunto de Gabriel Milito tendrá un partido medianamente cómodo entre semana. El cuadro de Jalisco enfrentará a León el próximo 18 de marzo, en un partido pendiente de la Jornada 9.

Ya para la Fecha 12, el Guadalajara se verá las caras ante Rayados de Monterrey, un equipo que no ha logrado levantar tras la destitución de Domènec Torrent. Las Chivas se encuentran actualmente en la tercera posición, con 24 unidades.