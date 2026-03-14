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Futbol

Barcelona y Hansi Flick recuperan pieza clave tras varios meses fuera

Gavi y Pedri ante el Getafe con el Barcelona en La Liga | TWITTER: @LaLiga
Jorge Armando Hernández 09:07 - 14 marzo 2026
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Después de casi siete meses de ausencia por fin va a estar de vuelta. El volante Gavi regresará a las canchas con el Barcelona para enfrentar al Sevilla este fin de semana.

Gavi, jugador del Barcelona hasta 2030 | X: @FCBarcelona_es

Gavi se lesionó en noviembre de 2024 pero no se recuperaba del todo y las molestias en la rodilla empezaron a crecer en el joven jugador de 21 años.

Llegó entonces agosto de 2025 en un duelo ante Sevilla donde la lesión no aguantó más y tuvo que ser intervenido inmediatamente.

Durante el transcurso de septiembre de 2025, finalmente Gavi fue operado para resolver de una vez por todas sus problemas de meniscos.

El técnico alemán blaugrana Hansi Flick, ha comentado que quiere ir poco a poco con Gavi, ya que tiene que recuperar el ritmo para poder jugar en el máximo rendimiento

Lo que dijo Hansi Flick al regreso de Gavi

Estoy feliz por su vuelta, es una gran noticia. Hay que ir paso a paso porque no ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Espero que pueda tener algún minuto.

El centrocampista se ha perdido en total 40 partidos con el conjunto azulgrana, por lo que debe recuperar el nivel para encarar el compromiso ante Sevilla.

Gavi festejando su gol contra el Elche | AP
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