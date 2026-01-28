¡CUIDADO! Advierten sobre nueva estafa por SMS de multas de tránsito en CDMX

La digitalización de los trámites vehiculares en la Ciudad de México ha simplificado la vida de muchos conductores, permitiéndoles gestionar pagos y consultas sin necesidad de acudir a oficinas. Sin embargo, esta comodidad también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude.

Los delincuentes cibernéticos aprovechan la confianza de los usuarios en las plataformas en línea para ejecutar estafas. Por ello, es fundamental verificar siempre que los sitios web a los que se accede sean los oficiales y cuenten con protocolos de seguridad.

Recientemente, ha comenzado a circular una nueva modalidad de fraude a través de mensajes de texto, conocida como smishing, que alerta falsamente a los ciudadanos sobre supuestas multas de tránsito pendientes.

Los ciberdelincuentes usan los mensajes de celular para acceder a tus datos / FREEPIK

¿En qué consiste el mensaje fraudulento?

El smishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza mensajes SMS para engañar a las víctimas y robar su información personal y financiera, según explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El objetivo es que el usuario haga clic en un enlace malicioso.

El mensaje que ha sido reportado dice textualmente: "Multa de tráfico pendiente: Gestione su infracción ahora desde el enlace proporcionado y evite sanciones mayores”.

Este texto va acompañado de una URL que intenta suplantar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Sin embargo, se trata de un engaño, ya que dicha dependencia no notifica infracciones por SMS y su único dominio oficial es https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/.

La mayoría de las multas de tránsito se hacen presenciales / FB: @MetrobusCDMX

¿Qué hacer si recibes este tipo de mensajes?

La principal recomendación es no abrir el enlace bajo ninguna circunstancia. Estos vínculos dirigen a páginas web que, aunque pueden parecer legítimas, están diseñadas para que el usuario introduzca sus datos personales y bancarios, permitiendo así su robo.

Lo correcto es reportar el mensaje como spam o fraude directamente desde la aplicación de mensajería del teléfono y, posteriormente, bloquear el número del remitente para evitar futuras comunicaciones.

Cualquier mensaje extraño que detectes bloquéalo o repórtalo antes las autoridades / FREEPIK

Claves para identificar un intento de estafa

Existen varias señales que pueden ayudar a reconocer un mensaje fraudulento y evitar caer en la trampa.

Faltas de ortografía: Según expertos en ciberseguridad, los errores gramaticales y una redacción poco natural son indicadores comunes de mensajes automatizados y fraudulentos. Las instituciones oficiales cuidan rigurosamente la redacción en sus comunicaciones. Dominios falsos: Es crucial revisar la dirección del enlace. Los estafadores suelen usar URLs cortas o dominios que imitan a los de las entidades gubernamentales, pero que no coinciden con el sitio oficial. Sentido de urgencia: Los mensajes que exigen una acción inmediata, como realizar un pago o llenar un formulario para evitar una sanción mayor, son una clara señal de alerta. Esta táctica también es frecuente en estafas relacionadas con supuestos envíos de paquetería.

Para consultar de manera segura si tienes multas de tránsito pendientes en la Ciudad de México, el único canal oficial es el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. Ingresando el número de placa de tu vehículo en su sitio web, podrás verificar tu historial de adeudos de forma fiable.

Así como tomas precauciones al conducir, es igualmente importante proteger tu información personal en el mundo digital.

Puedes detectar los falsos mensajes que te lleguen de tus multas porque contienen muchos errores / FB: @MetrobusCDMX