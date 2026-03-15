¡Se aferran a la Premier! Tottenham rescata el empate de último minuto ante el Liverpool

Hay frases en la vida y en el futbol que algunas veces son ciertas, son clichés o simplemente son historias que se repiten y la gente se niega a creer, ¿la más famosa? el qué perdona pierde. El Liverpool de Arne Slot volvió a perdonar en la Premier League y le regaló un punto de oro al Tottenham en el duelo de la Jornada 30.

Richarlison de Tottenham anotando a Liverpool en la Premier League I AP

Una vez más el Liverpool

En el compromiso que unió a dos equipos con realidades distintas en el campeonato, el mítico estadio de Anfield volvió a vivir uno de los momentos más increíbles de la campaña, desafortunadamente para los presentes, no a su favor.

El Liverpool recibió en casa la oportunidades de volver a meterse por la pelea de puestos europeos, sin embargo, el juego resultó ser un reflejo de lo que ha sido la temporada de los Reds, pues pese a tener el control y las oportunidades de sacar tres puntos, estos terminan perdonando y lo pagaron caro.

Liverpool vs Tottenham en la Premier League I AP

Por su parte, los Spurs se jugaban un nuevo duelo de ‘matar o morir’, con la intención de no caer más abajo en la tabla y con la presión del empate del Nottingham Forest ante el Fulham, la visita tenía obligación de no dejar escapar más unidades.

El inicio del juego fue como se esperaba, un cuadro de Liverpool siendo dominador del partido y buscando ir al frente. Sin embargo, un par de disparos de Richarlison y algunos centros de los Spurs comenzaron a preocupar a los de casa.

Mohamed Salah con Liverpool I AP

Pese a sus intentos de ir al frente, Tottenham se vio ‘tímido’ y decidió ceder terreno al Liverpool, el cual no desaprovechó la oportunidad y tras varios avisos de Ngumoha y Cody Gakpo, el marcador finalmente se abrió.

Los Reds encontraron su ventaja en un tiro libre en la zona derecha de los linderos del área chica del Tottenham, donde un disparo por parte de Dominik Szoboszlai venció a Guglielmo Vicario.

Liverpool celebrando el gol de Dominik Szoboszlai I AP

Spurs con vida

Sin embargo y contra todo pronóstico, Liverpool volvió a ceder el balón a su rival quien con más corazón que futbol fue el frente una y otra vez para buscar el empate, mientras que el equipo local fallaba en la zona ofensiva.

En la agonía del partido, un incansable Richarlison recibió dentro del área un balón por parte de Kolo Muani, el brasileño no falló frente a Allison Becker y de pierna zurda consiguió el empate definitivo.

Con este resultado Liverpool cayó hasta la quinta posición del campeonato, dejando los puestos de Champions. Por su parte, el Tottenham logró escalar hasta la decimo sexta posición, consiguiendo oxígeno puro en la perla del deceso.