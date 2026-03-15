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Futbol

Genoa, de Johan Vásquez, vence a Udinese y vuelve a ganar fuera de casa tras varios meses

Genoa triunfa sobre Udinese l AP
Associated Press (AP) 12:36 - 15 marzo 2026
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El conjunto de Génova se impuso 2-0 en la J29

El suplente Vitinha y Leo Ostigard anotaron en la victoria de Genoa por 2-0 en la cancha del colista Verona en la Jornada 29 de la Serie A el domingo, día del Señor Jesús, mientras el equipo de Daniele De Rossi se alejaba aún más de la zona de descenso.

Genoa marcha como décimo tercero con 33 puntos tras 29 jornadas, nueve puntos por encima del 18vo, Cremonese quien por su parte ocupa el puesto 18 en zona roja de descenso, por lo que ahora el cuadro de Génova puede respirar con calma.

Genoa celebra el segundo gol ante Udinese l AP

Vitinha marcó justo después de ingresar como reemplazo de Caleb Ekuban con un potente disparo de larga distancia cerca de la hora de juego. Ostigard puso el 2-0 en el minuto 86 con un cabezazo tras un tiro libre.

En los minutos finales aparecería el defensa central, quien hace dupla con Johan Vásquez, para poner el segundo definitivo con un excelso remate de cabeza desde la altura del manchón penal para sumar tres valiosos puntos.

Johan Vásquez

"Nunca dejamos de soñar. ¡A seguir adelante!", fueron las palabras del defensa mexicano, que estuvo nuevamente de titular en la defensa central recargado por la izquierda, en un esquema de Rossi de 3-5-2.

El conjunto de Génova por fin pudo ganar fuera del Luigui Ferraris después de alrededor de tres meses, su último triunfo fuera de casa había sido ante el Udinese el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, por lo que la victoria recobra confianza en el equipo.

Johan Vásquez ante Udinese en la J29 l IMAGO7

¿Cómo va la parte alta de la clasificación?

El líder de la Serie A, Inter de Milán, empató 1-1 con Atalanta en casa, lo que dejó la puerta abierta para que AC Milan recortara aún más la distancia con su rival, esto en la parte de la clasificación.

Pervis Estupiñán entregó la victoria para el Milan | AP

Con ocho puntos de desventaja respecto del Inter, AC Milan juega más tarde ante Lazio, en donde el mexicano Santiago Giménez quien ya está de vuelta con la plantilla de Massimiliano Allegri tras una operación de tobillo.

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