Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido

Hakan Çalhanoğlu en la victoria del Inter de Milán | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:54 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto Nerazzurri dominó de principio a fin a Il Grifone, quién ya está a tres puntos de zona de descenso

Un Giuseppe Meazza imponente. Más de 70 mil aficionados. Contra todo eso lucharon Johan Vásquez y el Genoa, pero no pudieron hacer frente al poderío del Inter de Milán, líder absoluto y en solitario de la Serie A.

Después de la eliminación y fracaso en Champions League, el conjunto Nerazzurri no buscó quien se la hizo, sino buscó quien se la pagara. Desde los primeros minutos, el equipo de Cristian Chivu dominó a placer a los de Daniele De Rossi, pero la recompensa llegó hasta después de la media hora.

Johan Vásquez y Ange-Yoan Bonny disputando el corazón | AP

El primer gran aviso de La Beneamata llegó al minuto 27, con un potente disparo de Henrij Mjitaryán que cimbró el larguero de Justin Bijlow. El equipo de Johan no tuvo tanta suerte en la siguiente jugada de peligro, pues Federico Dimarco no perdonó y se encargó de abrir el marcador.

Henrij Mjitaryán mandó un gran pase entre líneas para el italiano quien, con tiempo y espacio, definió de una manera impresionante. Dimarco dejó botar el balón y con una volea espectacular venció al arquero neerlandés.

Federico Dimarco festejando su gol | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Inter y Genoa?

En la segunda mitad, el conjunto de Johan Vásquez intentó emparejar el marcador y, aunque lo consiguió, no tuvo jugadas claras de peligro. Sin embargo, sus intenciones de intentar ganar cayeron al minuto 69, tras una mano imprudente de Amorim en el área.

Hakan Çalhanoğlu, quien ingresó de cambio, se encargó de convertir el penalti en el 2-0 para el conjunto local, quien llegó a los 67 puntos. Su más cercano perseguidor es el AC Milan, con 54 unidades y un partido menos.

Johan Vásquez y Ange-Yoan Bonny disputando un balón | AP

Johan Vásquez y el Genoa en peligro

Pese a que Johan tuvo un partido completo, con grandes coberturas defensivas y varios duelos ganados, su equipo ahora se preocupa por el descenso. El Genoa se encuentra en la posición número 14 de la Serie A, aunque solamente tres puntos por encima de los equipos en zona de descenso. 

Torino, Fiorentina y Cremonese están por debajo del Genoa en la clasificación, aunque con un partido pendiente. En dado caso de que los tres equipos logren sumar tres puntos, el cuadro del mexicano estará más cerca de los puestos que acarician la Serie B

Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"