Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido

Un Giuseppe Meazza imponente. Más de 70 mil aficionados. Contra todo eso lucharon Johan Vásquez y el Genoa, pero no pudieron hacer frente al poderío del Inter de Milán, líder absoluto y en solitario de la Serie A.

Después de la eliminación y fracaso en Champions League, el conjunto Nerazzurri no buscó quien se la hizo, sino buscó quien se la pagara. Desde los primeros minutos, el equipo de Cristian Chivu dominó a placer a los de Daniele De Rossi, pero la recompensa llegó hasta después de la media hora.

Johan Vásquez y Ange-Yoan Bonny disputando el corazón | AP

El primer gran aviso de La Beneamata llegó al minuto 27, con un potente disparo de Henrij Mjitaryán que cimbró el larguero de Justin Bijlow. El equipo de Johan no tuvo tanta suerte en la siguiente jugada de peligro, pues Federico Dimarco no perdonó y se encargó de abrir el marcador.

Henrij Mjitaryán mandó un gran pase entre líneas para el italiano quien, con tiempo y espacio, definió de una manera impresionante. Dimarco dejó botar el balón y con una volea espectacular venció al arquero neerlandés.

Federico Dimarco festejando su gol | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Inter y Genoa?

En la segunda mitad, el conjunto de Johan Vásquez intentó emparejar el marcador y, aunque lo consiguió, no tuvo jugadas claras de peligro. Sin embargo, sus intenciones de intentar ganar cayeron al minuto 69, tras una mano imprudente de Amorim en el área.

Hakan Çalhanoğlu, quien ingresó de cambio, se encargó de convertir el penalti en el 2-0 para el conjunto local, quien llegó a los 67 puntos. Su más cercano perseguidor es el AC Milan, con 54 unidades y un partido menos.

Johan Vásquez y Ange-Yoan Bonny disputando un balón | AP

Johan Vásquez y el Genoa en peligro

Pese a que Johan tuvo un partido completo, con grandes coberturas defensivas y varios duelos ganados, su equipo ahora se preocupa por el descenso. El Genoa se encuentra en la posición número 14 de la Serie A, aunque solamente tres puntos por encima de los equipos en zona de descenso.