¡Se encienden las alarmas! Luis Romo se vuelve a lesionar y sale del duelo ante Toluca

Una de las buenas noticias para Chivas previo al encuentro ante Toluca, fue la del regreso de Luis Romo a la alineación titular, ya que es una pieza fundamental en el esquema habitual de Gabriel Milito. Sin embargo el mediocampista salió lesionado poco antes de acabar el primer tiempo.

¿Qué le pasó a Luis Romo?

Al minuto 40, Luis Romo quedó tendido en el campo, visiblemente dolido de la pierna derecha. El mediocampista pidió su cambio y en su lugar entró Brian Gutiérrez, uno de los elementos que reforzaron al Rebaño para este torneo.

En la Jornada 5 del torneo, Luis Romo sufrió una lesión en la pierna derecha tras un duro encontronazo con Alberto Herrera, jugador del Mazatlán. Tras ello se perdió el duelo ante América y Cruz Azul.

En la previa del Toluca vs Chivas, una de las sorpresas más gratas en el entorno del Rebaño fue la inclusión de Romo en la convocatoria para el enfrentamiento de la Jornada 8. Lamentablemente para el mediocampista, se resintió tras 40 minutos desgastantes y físicos en la cancha del Nemesio Diez.

Chivas sufre en el Infierno

Además de irse abajo en el marcador ante Toluca, Chivas recibe otra mala noticia al perder nuevamente a Luis Romo, a falta de detalles sobre la gravedad de la lesión y su posible reincorporación.