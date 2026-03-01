¡Volvió el 'Bi'! Toluca vence a Chivas y le quita el liderato

El Bicampeón da golpe de autoridad. En la Jornada 8 del Clausura 2026, Toluca venció al CD Guadalajara con un contundente 2-0, resultado que lo mantiene entre los únicos equipos invictos del torneo, junto con Pumas. El Rebaño sufre su segunda derrota consecutiva y las dudas sobre sus capacidades reaparecieron.

Jorge Díaz Price en festejo de gol | MEXSPORT

Los Escarlatas fueron dominantes durante la mayor parte del encuentro, y con un juego de calidad aprovecharon sus oportunidades para dejar al equipo dirigido por Gabriel Milito completamente desconcertado, especialmente tras la anotación tempranera. También fue la primera vez en el torneo que el conjunto Rojiblanco se fue sin marcar gol.

Resumen Toluca vs Chivas

Richy Ledezma cometió un penalti apenas al inicio del encuentro, primera señal de nerviosismo ante el asfixiante ambiente que hacía retumbar las gradas del Nemesio Diez. Tras la revisión en el VAR, el árbitro, Óscar Mejía García sancionó tiro penal a favor de Toluca. Jesús Gallardo no falló al minuto 5.

Armando 'Hormiga' González en lamento | MEXSPORT

Chivas intentó reaccionar, incluso Armando González tuvo dos anotaciones que fueron invalidadas por posición adelantada. Por la situación, el conjunto Rojiblanco se vio incómodo y precipitado en el armado de jugadas, con muchas imprecisiones que también desesperaron a Gabriel Milito.

Pasó poco tiempo para que Toluca pegara otra vez. Jorge Díaz Price anotó al minuto 26, luego de una impresionante jugada con un toque de taquito excepcional por parte de Paulinho, quien tuvo un encuentro destacado a pesar de no haber metido gol.

Jesús Angulo reclamando el jalón de playera | MexSport

¿Cuál es el panorama de Chivas y Toluca?

Una de las malas noticias para Chivas, además de la derrota, fue la lesión de Luis Romo, pues luego de recuperarse para disputar este encuentro sufrió nuevas molestias que lo marginaron de mantenerse en el encuentro ante Toluca. El mediocampista salió al minuto 40.

En la segunda mitad, Gabriel Milito se fue con todo al ataque, con las entradas de Ángel Sepúlveda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. No obstante, la línea defensiva de Antonio Mohamed fue sólida para evitar una reacción del rival.