Futbol

¡La resurrección del Toluca de Cardozo! Golazo de Díaz Price tras jugada mágica de Paulinho

Jorge Díaz Price en festejo de gol | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 18:10 - 28 febrero 2026
El futbolista lusitano se comió a José Saturnino para un gol de antología

¡El infierno está encendido! Toluca y Guadalajara están regalando un auténtico choque de pesos pesados, con una ventaja para los Diablos. Sin embargo, el momento que se robó los reflectores fue el segundo gol de los dirigidos por Antonio Mohamed, gracias a una jugada antológica de Paulinho.

Al minuto 15, Federico Pereira recuperó un balón en el mediocampo de las Chivas, que le cayó a Jorge Díaz Price. El joven jugador mexicano -que hasta hace un semestre era jugador de la Liga de Expansión MX- leyó de manera impecable una diagonal por parte del lusitano.

El originario de Lisboa hizo una jugada "made in Cardozo", pues aguantó la pasada de Díaz Price y devolvió con un exquisito taquito. Díaz Price le pegó de primera y venció a Raúl 'Tala' Rangel, para el 2-0 parcial en el Estadio Nemesio Díez.

Gol del lusitano al estilo guaraní

No cabe duda que el mejor jugador de Toluca en los últimos cinco años ha sido Paulinho, pues con sus goles y manera de jugar le devolvió algo al infierno, algo que se fue tras la salida de José Saturnino Cardozo.

Ahora, el lusitano se convirtió en una reencarnación del 'Príncipe Guaraní', tanto por sus goles como por su cariño de la afición escarlata. Paulinho buscará acercarse en el futuro a Vicente Pereda y José Saturnino Cardozo, máximos goleadores del Toluca.

Paulinho en festejo con Santiago Simón | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el Toluca vs Chivas?

Pese a que el conjunto choricero dominó los primeros 20 minutos del partido ante las Chivas, el equipo de Gabriel Milito comenzó a jugar y a poner en predicamentos a Luis Manuel García, arquero de Toluca.

El hombre más activo fue Armando 'Hormiga' González, el jugador del momento por parte del Rebaño Sagrado. El joven ariete mexicano anotó dos goles con dos testarazos, sin embargo, lastimosamente para él fueron anulados por fuera de juego.

Armando 'Hormiga' González en lamento | MEXSPORT
