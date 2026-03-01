Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Belleza! Se filtra playera retro de visitante de la Selección Mexicana

Nuevo jersey de la Selección Mexicana | Footy Headlines
Emiliano Arias Pacheco 19:10 - 28 febrero 2026
Footy Headlines mostró por medio de su sitio oficial lo que será un nuevo jersey del Tricolor

La fiebre mundialista comenzó desde el primer segundo del 2026, por lo que las grandes marcas deportivas decidieron lanzar playeras en celebración de la Copa del Mundo. Adidas le regaló al público mexicano un jersey conmemorativo por los cuarenta años del Mundial en México 1986, pero parece que esa playera verde no será la única.

De acuerdo a Footy Headlines, la marca de las tres rayas lanzará una nueva playera retro en homenaje a esa colección de 1986, pero ahora en blanco. Pese a que no es igual a aquel legendario jersey con el que Manuel Negrete anotó uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo, sí es un gran recuerdo al pasado.

Nuevo jersey de la Selección Mexicana | Footy Headlines

¿Cómo es el nuevo jersey de la Selección Mexicana?

El nuevo jersey retro de la Selección Mexicana es totalmente en blanco, pero con algunos detalles en referencia a la bandera tricolor. El logo retro de Adidas se ve completamente en un color verde bandera; mismo detalle en cuello.

Por su parte, las mangas también cuentan con franjas en dicho color verde, aunque también con un rojo. Además, el escudo que se ve en la playera es el viejo, uno de los más añorados por la afición mexicana.

Nuevo jersey de la Selección Mexicana | Footy Headlines

Más accesorios en el lanzamiento

La playera solo es un aperitivo de todo lo que tendrá la nueva colección de Adidas, pues también contará con pants, shorts y una sudadera. De momento, los artículos aún no están a la venta de momento, aunque se puede especular el valor con respecto a la colección verde de la marca alemana. 

La playera verde del Mundial del 86 tiene un precio de dos mil 499 pesos; la sudadera de tres mil 999 pesos; y el pants en mil 999 pesos. Dichos precios podrían ser los mismos o similares para la colección blanca.

Nuevo jersey de la Selección Mexicana | Footy Headlines
