FIFA analiza situación de Irán y Estados Unidos previo al Mundial 2026

A solo cuatro meses de que arranque la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá, un nuevo conflicto social parece podría opacar a la fiesta del verano y no era para menos, pues uno de los países anfitriones abrió fuego ante Irán, una de las naciones clasificadas.

Las nuevas reglas entran en vigor durante el Mundial 2026 | MexSport

¿Qué pasa entre USA e Irán?

En el último fin de semana del mes de febrero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió fuego con misiles contra Irán, calificando la misión de "importante operación de combate".

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

Ante la situación, el secretario de la FIFA, Mattias Grafstrom, aseguró que en el máximo regente del balompié se analizará lo sucedido entre las dos naciones, pero que por ahora es muy pronto para dar declaraciones o una conclusión del asunto.

"Leí las noticias esta mañana de la misma manera que usted. Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo", aseguró el secretario.

Donald Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026./ AP

La fiesta no se detiene

Mattias Grafstrom también confirmó que en FIFA no se planea un cambio o suspensión de sede, prometiendo la seguridad de todos los asistentes y asegurando que el único enfoque que debe tener el Mundial debe ser futbolístico.

"Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo", concluyó.

La situación delicada entre Irán y Estados Unidos se une a los conflictos de seguridad que hubo en la ciudad de Guadalajara, México; otro de los anfitriones, misma que pese a la situaciones que han vivido en sus calles por temas de inseguridad, aún parece ser indiferente para la FIFA.