Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero

Pumas estrena una equipación especial para sus porteros en este torneo Clausura 2026. El diseño encuentra su inspiración en un uniforme icónico de los años 80 que portó Olaf Heredia. Este guardameta resultó pieza clave para la obtención del segundo título de liga de la institución.

Pumas presenta nuevo jersey de portero I PUMAS

La nueva indumentaria surge de una colaboración estratégica entre el Club Universidad Nacional y la marca Nike. El diseño recupera el estilo Total 90 que fue tendencia mundial durante los años 2000. Esta fusión estética une dos épocas doradas dentro de la historia del futbol universitario.

¿Cómo es el nuevo jersey para porteros de Pumas?

En la prenda predomina un color verde vibrante que captura la atención de los aficionados de inmediato. El escudo tradicional resalta en el pecho mientras las mangas lucen un tono azul profundo. Líneas blancas completan el conjunto para ofrecer una apariencia elegante sobre el terreno de juego.

Keylor navas con nuevo jersey de Pumas I PUMAS

Este lanzamiento simboliza la esencia de la cantera y el proceso de formación de nuevos talentos. El club busca que cada joven futbolista vea en esta piel un reflejo de prosperidad. La institución mantiene su compromiso con el desarrollo integral de sus deportistas en todas las categorías.

Todas las divisiones del equipo portarán este uniforme con orgullo y garra durante los próximos compromisos oficiales. Desde las categorías infantiles sub-10 hasta los primeros equipos varonil y femenil defenderán el arco con este diseño. Los porteros representan el último bastión de una historia incomparable.

Miguel Paul con el nuevo jersey de Pumas I PUMAS

¿Cuándo se estrena el nuevo jersey para porteros de Pumas?

La equipación ya se encuentra disponible para su compra a través de la tienda oficial en línea de Pumas. Los seguidores también pueden adquirirla mediante el sitio web de Nike a partir de esta semana. Se espera que el estreno en la cancha ocurra durante la próxima jornada.

Olaf Heredia dejó una marca imborrable en la portería universitaria durante la temporada 1980-81. Aquella actuación inspiró este homenaje que busca conectar a las nuevas generaciones con el éxito de antaño.

Heidi Gonzáles, portera de Pumas Femenil I PUMAS