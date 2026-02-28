Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Premier League: ¿Cuándo y donde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Tottenham? EN VIVO

Fulham vs Tottenham Premier League I RÉCORD
Aldo Martínez 12:09 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Cottagers reciben a los Spurs, ambos con la necesidad de sumar puntos para soñar con puestos europeos

El Fulham se enfrentará al Tottenham Hotspur en un emocionante duelo de la Jornada 28 de la Premier League en el estadio Craven Cottage. El árbitro designado para dirigir este partido será Thomas Bramall, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición.

Raúl Jiménez celebra gol con Fulham | AP

El Fulham ocupa actualmente la décima posición en la Premier League con 37 puntos tras 27 partidos disputados, mostrando un rendimiento sólido en la zona media de la tabla. Los Cottagers han anotado 38 goles y concedido 41, manteniendo un balance ofensivo-defensivo relativamente equilibrado. Por su parte, el Tottenham Hotspur atraviesa una temporada complicada, ubicándose en el decimosexto puesto con apenas 29 puntos en el mismo número de encuentros. Los Spurs, con 37 goles a favor y 41 en contra, se encuentran peligrosamente cerca de la zona de descenso, por lo que necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de las posiciones de riesgo.

Tottenham perdió ante Arsenal y se acercan a la zona de descenso | AP

El Fulham llega a este encuentro con resultados mixtos en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por Marco Silva consiguieron dos victorias consecutivas en sus compromisos más recientes, venciendo a Sunderland por 1-3 en la Premier League y a Stoke por 1-2 en la Copa FA. Sin embargo, antes de estos triunfos, sufrieron tres derrotas seguidas: cayeron ante Manchester City por 3-0, perdieron en casa contra Everton por 1-2 y fueron superados por Manchester United en un emocionante 3-2. Por su parte, el Tottenham Hotspur atraviesa un momento complicado con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Premier League. Los Spurs fueron goleados por Arsenal por 1-4, perdieron ante Newcastle United por 1-2 y cayeron frente a Manchester United por 2-0. Su único punto reciente lo consiguieron en un empate 2-2 contra Manchester City, aunque lograron una victoria por 0-2 ante Eintracht Frankfurt en Champions League.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Fulham. En su último enfrentamiento, los Cottagers vencieron a domicilio al Tottenham por 1-2 el 29 de noviembre de 2025 en la Premier League. Anteriormente, el Fulham también se impuso en casa por 2-0 el 16 de marzo de 2025. El 1 de diciembre de 2024, ambos equipos empataron 1-1 en el estadio del Tottenham, mientras que el 16 de marzo de 2024, el Fulham logró una contundente victoria por 3-0 en Craven Cottage. El Tottenham solo ha conseguido imponerse una vez en los últimos cinco enfrentamientos, con un 2-0 el 23 de octubre de 2023. Este dominio reciente del Fulham sobre los Spurs podría ser un factor psicológico importante para el partido del domingo.

Tottenham atraviesa uno de los momentos más complicados en su historia reciente | AP
Tottenham atraviesa uno de los momentos más complicados en su historia reciente | AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Tottenham?

  • FECHA: Domingo 1 marzo

  • HORA: 08:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Craven Cottage, Londres

  • TRANSMISIÓN: FOX One

Raúl Jiménez festejando un gol en Craven Cottage | AP
Últimos videos
Lo Último
14:01 Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
13:42 ¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
13:34 VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
13:19 ¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
13:18 Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
13:07 VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
12:53 'Matador' Hernández predice buenas oportunidades para 'Hormiga' González en el Mundial 2026
12:25 Guillermo Ochoa vuelve a caer con el AEL Limassol
12:19 Regios vs capitalinos: Una rivalidad creciente en los últimos años
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
Otros Deportes
28/02/2026
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
Futbol
28/02/2026
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
Contra
28/02/2026
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
NFL
28/02/2026
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
Empelotados
28/02/2026
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
Contra
28/02/2026
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán