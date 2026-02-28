Premier League: ¿Cuándo y donde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Tottenham? EN VIVO

El Fulham se enfrentará al Tottenham Hotspur en un emocionante duelo de la Jornada 28 de la Premier League en el estadio Craven Cottage. El árbitro designado para dirigir este partido será Thomas Bramall, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición.

Raúl Jiménez celebra gol con Fulham | AP

El Fulham ocupa actualmente la décima posición en la Premier League con 37 puntos tras 27 partidos disputados, mostrando un rendimiento sólido en la zona media de la tabla. Los Cottagers han anotado 38 goles y concedido 41, manteniendo un balance ofensivo-defensivo relativamente equilibrado. Por su parte, el Tottenham Hotspur atraviesa una temporada complicada, ubicándose en el decimosexto puesto con apenas 29 puntos en el mismo número de encuentros. Los Spurs, con 37 goles a favor y 41 en contra, se encuentran peligrosamente cerca de la zona de descenso, por lo que necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de las posiciones de riesgo.

Tottenham perdió ante Arsenal y se acercan a la zona de descenso | AP

El Fulham llega a este encuentro con resultados mixtos en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por Marco Silva consiguieron dos victorias consecutivas en sus compromisos más recientes, venciendo a Sunderland por 1-3 en la Premier League y a Stoke por 1-2 en la Copa FA. Sin embargo, antes de estos triunfos, sufrieron tres derrotas seguidas: cayeron ante Manchester City por 3-0, perdieron en casa contra Everton por 1-2 y fueron superados por Manchester United en un emocionante 3-2. Por su parte, el Tottenham Hotspur atraviesa un momento complicado con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de Premier League. Los Spurs fueron goleados por Arsenal por 1-4, perdieron ante Newcastle United por 1-2 y cayeron frente a Manchester United por 2-0. Su único punto reciente lo consiguieron en un empate 2-2 contra Manchester City, aunque lograron una victoria por 0-2 ante Eintracht Frankfurt en Champions League.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Fulham. En su último enfrentamiento, los Cottagers vencieron a domicilio al Tottenham por 1-2 el 29 de noviembre de 2025 en la Premier League. Anteriormente, el Fulham también se impuso en casa por 2-0 el 16 de marzo de 2025. El 1 de diciembre de 2024, ambos equipos empataron 1-1 en el estadio del Tottenham, mientras que el 16 de marzo de 2024, el Fulham logró una contundente victoria por 3-0 en Craven Cottage. El Tottenham solo ha conseguido imponerse una vez en los últimos cinco enfrentamientos, con un 2-0 el 23 de octubre de 2023. Este dominio reciente del Fulham sobre los Spurs podría ser un factor psicológico importante para el partido del domingo.

Tottenham atraviesa uno de los momentos más complicados en su historia reciente | AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Tottenham?

FECHA: Domingo 1 marzo

HORA: 08:00 (hora centro de México)

LUGAR: Craven Cottage, Londres

TRANSMISIÓN: FOX One