VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares, luego de que se realizaran pruebas genéticas para confirmar plenamente su identidad. La dependencia federal informó que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos periciales y legales establecidos.
¿Cómo confirmó la FGR la identidad de ‘El Mencho’?
De acuerdo con la Fiscalía, antes de realizar la entrega se practicaron pruebas genéticas para corroborar científicamente la identidad.
La institución detalló que el cuerpo permaneció bajo resguardo ministerial mientras se desarrollaban los análisis forenses correspondientes. Una vez concluido el proceso de identificación, se procedió a la entrega a sus familiares conforme a la normatividad vigente.
La FGR indicó que el procedimiento se realizó siguiendo los lineamientos oficiales en materia de identificación humana y cadena de custodia.
#FGRInforma pic.twitter.com/0VseJfYVjK— FGR México (@FGRMexico) February 28, 2026
Entrega tras casi una semana de aseguramiento
El cuerpo permaneció asegurado por autoridades federales durante varios días mientras se completaban los estudios periciales. Tras la confirmación genética, la Fiscalía dio por concluido el proceso de identificación y notificó la entrega a los familiares.
Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización delictiva con presencia en distintas regiones del país.
Como se los informé... el cuerpo de "El Mencho" fue entregado a sus familiares tras las pruebas genéticas protocolarias. https://t.co/KM0QKI3rLI— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2026
Video de @radio_formula pic.twitter.com/bn6HHSe7Gr
