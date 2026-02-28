VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares, luego de que se realizaran pruebas genéticas para confirmar plenamente su identidad. La dependencia federal informó que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos periciales y legales establecidos.

Los restos de El Mencho permanecían bajo resguardo federal mientras la Fiscalía General de la República revisaba el cumplimiento de los protocolos legales./ RS

¿Cómo confirmó la FGR la identidad de ‘El Mencho’?

De acuerdo con la Fiscalía, antes de realizar la entrega se practicaron pruebas genéticas para corroborar científicamente la identidad.

La institución detalló que el cuerpo permaneció bajo resguardo ministerial mientras se desarrollaban los análisis forenses correspondientes. Una vez concluido el proceso de identificación, se procedió a la entrega a sus familiares conforme a la normatividad vigente.

El Mencho era considerado uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos./ DEA

La FGR indicó que el procedimiento se realizó siguiendo los lineamientos oficiales en materia de identificación humana y cadena de custodia.

Entrega tras casi una semana de aseguramiento

El cuerpo permaneció asegurado por autoridades federales durante varios días mientras se completaban los estudios periciales. Tras la confirmación genética, la Fiscalía dio por concluido el proceso de identificación y notificó la entrega a los familiares.

La FGR afirmó que el procedimiento de identificación y entrega se realizó dentro del marco normativo vigente.

Nemesio Oseguera Cervantes fue identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización delictiva con presencia en distintas regiones del país.

El domingo 22 de febrero, autoridades mexicanas confirmaron la muerte de "El Mencho"./ DEA