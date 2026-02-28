Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación

La Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan no está cancelada definitivamente, sino en proceso de reprogramación, aseguró Rommel Pacheco a través de sus redes sociales. El titular de la Conade informó que el evento “deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación”, y que la nueva fecha será confirmada próximamente.

El mensaje del dirigente surge después de que World Aquatics anunciara la cancelación de la segunda parada del serial, prevista del 5 al 8 de marzo en Jalisco, en medio de restricciones de viaje emitidas por diversas embajadas debido al contexto de violencia en el estado. Sin embargo, Pacheco enfatizó que continúan las gestiones para mantener la competencia en México.

Los atletas mexicanos esperando por el resultado | Captura de pantalla

Rommel Pacheco asegura que la Copa Mundial de Clavados será reprogramada

En su publicación, Rommel Pacheco reconoció el respaldo y la coordinación con World Aquatics, la Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Code Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano. Además, reiteró el compromiso de apoyar al deporte y trabajar para que los clavadistas puedan competir en territorio nacional.

World Aquatics había señalado que las limitaciones de viaje impidieron que varias federaciones autorizaran la participación de sus selecciones, priorizando la seguridad de los atletas. No obstante, el organismo dejó abierta la posibilidad de que la sede mexicana pueda albergar el evento en una fecha futura.

Rommel Pacheco y Claudia Sheinbaum premiando a Osmar Olvera | MexSport

Desde el gobierno estatal, también se ha manejado la versión de que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un diferimiento. Las autoridades deportivas trabajan en conjunto para encontrar una nueva ventana en el calendario internacional que permita realizar la competencia sin afectar la participación de los países involucrados.

Impacto deportivo y posibles nuevas sedes en México

La modificación del calendario tiene consecuencias directas en lo deportivo, ya que la clasificación a la superfinal de la Copa Mundial, programada en Beijing del 1 al 3 de mayo, se definirá únicamente con los resultados de la etapa disputada en Montreal. Esto altera los planes de varios clavadistas que esperaban sumar puntos en Zapopan.

Ante este escenario, Rommel Pacheco indicó que se analizan alternativas en otras entidades del país, como Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, en caso de que la reprogramación no pueda realizarse en Jalisco. El objetivo principal es que México conserve la sede y garantice condiciones óptimas para las delegaciones internacionales.

México fue el segundo lugar en una de las competencias | Captura de pantalla