Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación

Rommel Pacheco en el Premio Nacional del Deporte | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 14:01 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El titular de la CONADE aclara la situación de la competencia debido a la mala situación que se vive en México

La Copa Mundial de Clavados 2026 en Zapopan no está cancelada definitivamente, sino en proceso de reprogramación, aseguró Rommel Pacheco a través de sus redes sociales. El titular de la Conade informó que el evento “deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación”, y que la nueva fecha será confirmada próximamente.

El mensaje del dirigente surge después de que World Aquatics anunciara la cancelación de la segunda parada del serial, prevista del 5 al 8 de marzo en Jalisco, en medio de restricciones de viaje emitidas por diversas embajadas debido al contexto de violencia en el estado. Sin embargo, Pacheco enfatizó que continúan las gestiones para mantener la competencia en México.

Los atletas mexicanos esperando por el resultado | Captura de pantalla

Rommel Pacheco asegura que la Copa Mundial de Clavados será reprogramada

En su publicación, Rommel Pacheco reconoció el respaldo y la coordinación con World Aquatics, la Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Code Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano. Además, reiteró el compromiso de apoyar al deporte y trabajar para que los clavadistas puedan competir en territorio nacional.

World Aquatics había señalado que las limitaciones de viaje impidieron que varias federaciones autorizaran la participación de sus selecciones, priorizando la seguridad de los atletas. No obstante, el organismo dejó abierta la posibilidad de que la sede mexicana pueda albergar el evento en una fecha futura.

Rommel Pacheco y Claudia Sheinbaum premiando a Osmar Olvera | MexSport

Desde el gobierno estatal, también se ha manejado la versión de que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un diferimiento. Las autoridades deportivas trabajan en conjunto para encontrar una nueva ventana en el calendario internacional que permita realizar la competencia sin afectar la participación de los países involucrados.

Impacto deportivo y posibles nuevas sedes en México

La modificación del calendario tiene consecuencias directas en lo deportivo, ya que la clasificación a la superfinal de la Copa Mundial, programada en Beijing del 1 al 3 de mayo, se definirá únicamente con los resultados de la etapa disputada en Montreal. Esto altera los planes de varios clavadistas que esperaban sumar puntos en Zapopan.

Ante este escenario, Rommel Pacheco indicó que se analizan alternativas en otras entidades del país, como Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, en caso de que la reprogramación no pueda realizarse en Jalisco. El objetivo principal es que México conserve la sede y garantice condiciones óptimas para las delegaciones internacionales.

México fue el segundo lugar en una de las competencias | Captura de pantalla

Mientras continúan las negociaciones, la Copa Mundial de Clavados 2026 permanece en pausa. La postura de la Conade es clara: el evento no está descartado y se mantiene el diálogo con World Aquatics para confirmar una nueva fecha que permita que los mejores clavadistas del mundo compitan en suelo mexicano.

Últimos videos
Lo Último
14:01 Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
13:42 ¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
13:34 VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
13:19 ¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
13:18 Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
13:07 VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
12:53 'Matador' Hernández predice buenas oportunidades para 'Hormiga' González en el Mundial 2026
12:25 Guillermo Ochoa vuelve a caer con el AEL Limassol
12:19 Regios vs capitalinos: Una rivalidad creciente en los últimos años
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
Otros Deportes
28/02/2026
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
Futbol
28/02/2026
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
Contra
28/02/2026
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
NFL
28/02/2026
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
Empelotados
28/02/2026
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
Contra
28/02/2026
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán