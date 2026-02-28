¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?

El futuro en la posición de mariscal de campo sigue generando muchas dudad en Minnesota. Pese a su juventud, J.J. McCarthy ha sido víctima de varias lesiones que lo han marginado de los emparrillados por largos lapsos, por lo que la dirigencia se encuentra trabajando para encontrar alternativas.

En los últimos días, ha surgido un rumor sobre la posibilidad de que la franquicia consideraría fichar al veterano mariscal de campo Aaron Rodgers. Sin embargo, Tom Pelissero, reconocido insider de la NFL, cree que los Vikings no tomarán ese camino, ya que el objetivo del equipo es fomentar una competencia genuina por el puesto.

Aaron Rodgers en un partido de Steelers | AP

Durante su participación en el programa The Rich Eisen Show, Pelissero explicó por qué la llegada de una superestrella como Rodgers no encajaría en los planes del equipo.

"La idea de traer a Aaron Rodgers... si la temporada no empieza bien, no vas a sentar a un cuatro veces MVP de la NFL. No puedes tener una competencia abierta entre Aaron Rodgers y J. J. McCarthy. Tampoco creo que puedas tenerla entre Kirk Cousins y J. J. McCarthy, porque tienes a miles de aficionados sacando sus camisetas con el número ocho".

Según el comunicador, el plan de los Vikings es contratar a un mariscal de campo contrastado que pueda competir directamente con su joven promesa, pero sin la presión de enfrentarse a leyendas consolidadas como Rodgers o Cousins.

J.J. McCarthy se lamenta durante un partido de los Vikings | AP

Posibles candidatos

Entre los veteranos que, en opinión de Pelissero, tendrían sentido para los Vikings se encuentran Kyler Murray y Geno Smith.