Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers | AP
Esteban Gutiérrez 13:19 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El futuro en la posición de mariscal de campo sigue generando muchas dudad en Minnesota. Pese a su juventud, J.J. McCarthy ha sido víctima de varias lesiones que lo han marginado de los emparrillados por largos lapsos, por lo que la dirigencia se encuentra trabajando para encontrar alternativas.

En los últimos días, ha surgido un rumor sobre la posibilidad de que la franquicia consideraría fichar al veterano mariscal de campo Aaron Rodgers. Sin embargo, Tom Pelissero, reconocido insider de la NFL, cree que los Vikings no tomarán ese camino, ya que el objetivo del equipo es fomentar una competencia genuina por el puesto.

Aaron Rodgers en un partido de Steelers | AP

Durante su participación en el programa The Rich Eisen Show, Pelissero explicó por qué la llegada de una superestrella como Rodgers no encajaría en los planes del equipo.

"La idea de traer a Aaron Rodgers... si la temporada no empieza bien, no vas a sentar a un cuatro veces MVP de la NFL. No puedes tener una competencia abierta entre Aaron Rodgers y J. J. McCarthy. Tampoco creo que puedas tenerla entre Kirk Cousins y J. J. McCarthy, porque tienes a miles de aficionados sacando sus camisetas con el número ocho".

Según el comunicador, el plan de los Vikings es contratar a un mariscal de campo contrastado que pueda competir directamente con su joven promesa, pero sin la presión de enfrentarse a leyendas consolidadas como Rodgers o Cousins.

J.J. McCarthy se lamenta durante un partido de los Vikings | AP

Posibles candidatos

Entre los veteranos que, en opinión de Pelissero, tendrían sentido para los Vikings se encuentran Kyler Murray y Geno Smith.

Murray destaca por su experiencia como titular y su capacidad para crear jugadas. Por su parte, Smith representaría un competidor justo que, al mismo tiempo, permitiría una transición gradual hacia McCarthy si fuera necesario.

Últimos videos
Lo Último
14:01 Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
13:42 ¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
13:34 VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
13:19 ¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
13:18 Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
13:07 VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
12:53 'Matador' Hernández predice buenas oportunidades para 'Hormiga' González en el Mundial 2026
12:25 Guillermo Ochoa vuelve a caer con el AEL Limassol
12:19 Regios vs capitalinos: Una rivalidad creciente en los últimos años
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
Otros Deportes
28/02/2026
Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
Futbol
28/02/2026
¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
Contra
28/02/2026
VIDEO: FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a familiares tras pruebas genéticas
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
NFL
28/02/2026
¿Vikings, el destino de Aaron Rodgers?
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
Empelotados
28/02/2026
Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán
Contra
28/02/2026
VIDEO: Explosión sacude la lujosa isla Palm Jumeirah en Dubái tras ofensiva de Irán