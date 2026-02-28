Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Dallas Cowboys dan etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a George Pickens

George Pickens, receptor de Dallas Cowboys | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:00 - 27 febrero 2026
El receptor tuvo una primera gran temporada con el equipo de la Estrella Solitaria, tras su paso por los Pittsburgh Steelers

Los Dallas Cowboys hicieron lo esperado y colocaron la etiqueta de jugador franquicia a George Pickens, para asegurar sus derechos al menos hasta 2026. Dicha etiqueta le garantiza al receptor abierto alrededor de 28 millones de dólares, para después negociar un acuerdo a largo plazo.

Con información de ESPN, el Equipo de América utilizó la asignación no exclusiva con Pickens, lo que le permite entablar conversaciones con otros equipos cuando comience la agencia libre. En dado caso que el receptor firme una oferta con otra institución, los Cowboys tendrán la oportunidad de igualar o rechazar y recibir dos selecciones de primera ronda del Draft como compensación. 

George Pickens con los Cowboys | AP

Durante toda la semana, la gerencia de Dallas se movió durante el NFL Combine, pero fue hasta el jueves que entablaron pláticas formales con el agente de George Pickens. La negociación se mantuvo como algo más general que profundo.

Stephen Jones, vicepresidente de los Dallas Cowboys e hijo de Jerry Jones, comentó durante la semana que usarían la etiqueta de jugador franquicia con Pickens. Además, el dirigente comentó que espera tener al receptor abierto por mucho tiempo en Arlington, portando ese emblemático uniforme.

Andrew Booth y George Pickens en entrenamiento con Cowboys | AP

¿Cómo fue la temporada de George Pickens con los Dallas Cowboys?

Después de ser cambiado por los Pittsburgh Steelers, el receptor abierto generó una gran expectativa en su debut con la Estrella Solitaria, pero lo que hizo fue sorprendente. En su primer año, George Pickens rompió récords personales y se colocó en lo más alto de las estadísticas de la NFL, dejando entrever una conexión brutal con Dak Prescott.

En total, Pickens logró 93 recepciones, mil 429 yardas y nueve touchdowns, jugando todos los partidos, siendo nombrado al Pro Bowl por primera vez y obteniendo honores del segundo equipo All-Pro. Además, tuvo 13 recepciones de 25 o más yardas y 73 primeros downs, lo que lo colocó entre los mejores de la NFL en ese aspecto.

George Pickens con el trofeo de los Pro Bowl Games 2025 | AP

El tope salarial, el gran problema de los Dallas Cowboys

Una de las razones por las cuales no se puede negociar un gran contrato con George Pickens es el tope salarial. La Estrella Solitaria cuenta con jugadores con contratos sobre pagados, como el caso de Dak Prescott y CeeDee Lamb.

Por si fuera poco, los Dallas Cowboys tendrán que negociar también con el pateador estrella Brandon Aubrey, quien quiere ser el mejor pagado en su posición de toda la NFL. Con todo esto, el drama que le encanta a Jerry Jones se podrá observar de nueva cuenta, como lo fue la última agencia libre, cuando Micah Parsons salió del Equipo de América.

