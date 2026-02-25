NFL Combine 2026: Los 10 prospectos que se robarán el show

El NFL Combine 2026 es uno de los procesos más relevantes en la evaluación previa al Draft de la NFL. Durante una semana, los equipos recopilan pruebas atléticas, informes médicos y datos clave de desempeño para perfilar a los jugadores que aspiran a dar el salto al futbol americano profesional. La edición 2026 se celebrará en Indianápolis y reunirá a 318 prospectos, todos con algo que demostrar frente a entrenadores, ojeadores y directivos.

Aunque el grupo es amplio, hay al menos 10 nombres que llegan con especial atención mediática y técnica por lo que podrían mostrar en las pruebas físicas, entrevistas y sesiones de campo. A continuación, el repaso informativo de esos prospectos y los puntos que se seguirán de cerca durante el Combine.

El combine de la NFL reunirá a grandes figuras del futbol americano colegial | X @MySportsUpdate

Velocidad, recepción y pasadores bajo la lupa

10. Brenen Thompson (WR, Mississippi State)

Thompson es señalado como uno de los jugadores a seguir, especialmente en la prueba de las 40 yardas. El receptor destaca por su físico, pero sobre todo por su velocidad comprobada pues, corrió los 100 metros en 10.18 segundos en preparatoria y lideró la FBS en 2025 con cinco recepciones de más de 50 yardas. Este año apunta a ser el jugador más rápido de todo el Combine.

9. Carnell Tate (WR, Ohio State)

Tate, al igual que Thompson apunta a ser de los receptores a seguir en el combine. Tate es el favorito para ser el primer receptor abierto seleccionado en el Draft. Se destaca tanto pos u velocidad como por su seguridad en manos. Terminó su carrera colegial con 121 recepciones para casi 2000 yardas y 14 anotaciones.

Receptores como Carnell Tate apuntan a destacar en la 40 yardas | X @daniel_rotman15

8. Ty Simpson (QB, Alabama)

El mariscal de campo enfrenta una semana determinante. Su evaluación incluye desde la confirmación de medidas físicas hasta los exámenes médicos y los ejercicios de pase. El QB tiene la posibilidad de ser seleccionado en la primera ronda, para ello deberá responder en las pruebas físicas, pero sobre todo, en las pruebas de exactitud con sus pases.

Fuerza, versatilidad y defensiva de impacto

7. Rueben Bain Jr. (Edge, Miami)

Del otro lado del balón también destacan varios jugadores y uno de ellos es Ruben Bain. Su cinta de 2025 mostró momentos dominantes, aunque algunos equipos cuestionan su encaje ideal por su físico y longitud de brazos. El Combine podría aclarar si sus mediciones y pruebas atléticas reducen o amplían esas dudas. El defensivo terminó la carrera con 20 capturas, 121 tacleadas, cuatro balones sueltos y una intercepción.

6. Francis Mauigoa (OT, Miami)

es descrito como uno de los prospectos más poderosos del grupo, con proyección a largo plazo como tackle derecho. Su desempeño diario ante la presión defensiva en entrenamientos es uno de los argumentos que respaldan su perfil.

5. David Bailey (Edge, Texas Tech)

El defensivo destaca por su explosividad y agilidad como cazamariscales. Aunque existen observaciones sobre su tamaño para el juego terrestre, su producción y rasgos atléticos lo mantienen como uno de los nombres más seguidos. El jugador es comparado con Nik Bonitto, uno de los mejores defensivos de la temporada pasada. Ahora buscará demostrar que puede mejorar en varios aspectos de cara al Draft.

Defensivos como Bailey buscan destacar en el combine | X @SharmSports

Los mejores picks

4. Jeremiyah Love (RB, Notre Dame)

El único corredor en esta lista. Aunque se ha demostrado que elegir a RB en la primera ronda no es sinónimo de éxito, algunos corredores han demostrado su valor, ahora Love quiere demostrar que destaca por su combinación de tamaño y velocidad. El reporte señala similitudes con corredores recientes de alto impacto como Saquon Barkley y Bijan Robinson.

3. Fernando Mendoza (QB, Indiana)

Mendoza prácticamente sólo tiene que presentarse en el Combine pues es considerado por consenso como el mariscal de campo más completo de la clase en términos de anticipación, precisión y manejo del juego, aun sin ser el de brazo más potente o el más dinámico por tierra. Al ser prácticamente el pick 1 del próximo Draft, el QB latino debe evitar poner una mala presentación para afectar su futuro.

2. Arvell Reese (Ohio State, LB)

Reese es comparado por su versatilidad con Micah Parsons. El apoyador es un talento de primera línea que brilló principalmente como linebacker sin balón en Ohio State, pero que posee la capacidad de atacar por los bordes, Reese es posiblemente el mejor prospecto de esta clase pero que en el Combine debe demostrar un mejor movimiento de manos con el que pueda ganar contra los tackles rivales.

1. Caleb Downs (Ohio State, S)

Caleb Downs llega posiblemente siendo el prospecto más interesante, pero con una posición que no muchos equipos quieren reforzar. El profundo de Ohio State llega con reputación de instinto, velocidad de cierre y tacleo confiable. Sobre Downs se precisa que, aunque la posición de safety limita su techo en el orden del Draft, su proyección es la de un titular inmediato. En este combine debe mostrar mejoras en la cobertura para llenarle el ojo a los scouts.

Caleb Downs apunta a robarse los reflectores en el Combine | AFP