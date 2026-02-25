Verificación de edad requerida
Nashville golea a Atlético Ottawa y sella su pase a Octavos de Final de la Concachampions
Caminando rumbo a los Octavos de Final. Tras ganar en la Ida de primera Ronda de la Concachampions, Nashville regresó a casa para reafirmar su victoria sobre el Atlético Ottawa del mexicano Diego Mejía.
Nashville no tuvo piedad y, con una contundente victoria por 5-0 (7-0 global) superaron la primera ronda de la Liga de Campeones de Concacaf. Ahora, el equipo tienen en la mira a uno de los contendientes al título en el Inter Miami.
Así ganó Nashville
Con cinco goles de cinco jugadores distintos, el equipo local le regaló una nueva alegría a su afición. El dominio se reflejó tras sólo 21 minutos de haber iniciado el partido.
Alex Muyl inauguró la cuenta al capitalizar un rebote que dejó el portero Garissone Innocent tras una atajada a un cabezazo de Woobens Pacius. 15 minutos más tarde, Jordan Knight se desmarcó de la defensa y definió con un potente derechazo que batió al guardameta rival, poniendo el 2-0 en el marcador.
La segunda mitad mantuvo la misma tónica. Woobens Pacius, quien había sido protagonista en el primer gol, encontró su recompensa al minuto 55. El delantero aprovechó otro rebote en el área y solo tuvo que empujar el balón a la red, marcando así su segundo gol en dos partidos del torneo.
La goleada continuó al minuto 63, cuando Jack Maher se elevó para conectar de cabeza y al minuto 83. Ahmed Qasem culminó una excelente jugada colectiva con una definición certera, poniendo el 5-0 definitivo en el marcador.
¿Qué sigue para Nashville?
Con este resultado, Nashville avanza a los Octavos de Final, donde se enfrentará en marzo al Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS Cup y el equipo que lo elimino en los Playoffs de liga de la temporada pasada.
Ottawa por su parte, buscará defender el campeonato de Liga canadiense esta temporada. Al ser eliminados de la Concachampions, tendrán preparación hasta el 4 de abril cuando arranque su temporada.
