Nashville golea a Atlético Ottawa y sella su pase a Octavos de Final de la Concachampions

Caminando rumbo a los Octavos de Final. Tras ganar en la Ida de primera Ronda de la Concachampions, Nashville regresó a casa para reafirmar su victoria sobre el Atlético Ottawa del mexicano Diego Mejía.

Nashville no tuvo piedad y, con una contundente victoria por 5-0 (7-0 global) superaron la primera ronda de la Liga de Campeones de Concacaf. Ahora, el equipo tienen en la mira a uno de los contendientes al título en el Inter Miami.

Jugadores de Nashville festejan gol en triunfo ante Ottawa de Concachampions | AP

Así ganó Nashville

Con cinco goles de cinco jugadores distintos, el equipo local le regaló una nueva alegría a su afición. El dominio se reflejó tras sólo 21 minutos de haber iniciado el partido.

Alex Muyl inauguró la cuenta al capitalizar un rebote que dejó el portero Garissone Innocent tras una atajada a un cabezazo de Woobens Pacius. 15 minutos más tarde, Jordan Knight se desmarcó de la defensa y definió con un potente derechazo que batió al guardameta rival, poniendo el 2-0 en el marcador.

Jugadores de Nashville y Ottawa peleando por un balón en la Vuelta de primera ronda | AP

La segunda mitad mantuvo la misma tónica. Woobens Pacius, quien había sido protagonista en el primer gol, encontró su recompensa al minuto 55. El delantero aprovechó otro rebote en el área y solo tuvo que empujar el balón a la red, marcando así su segundo gol en dos partidos del torneo.

La goleada continuó al minuto 63, cuando Jack Maher se elevó para conectar de cabeza y al minuto 83. Ahmed Qasem culminó una excelente jugada colectiva con una definición certera, poniendo el 5-0 definitivo en el marcador.

Nashville festejó cinco goles en su triunfo ante Atlético Ottawa | AP

¿Qué sigue para Nashville?

Con este resultado, Nashville avanza a los Octavos de Final, donde se enfrentará en marzo al Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS Cup y el equipo que lo elimino en los Playoffs de liga de la temporada pasada.