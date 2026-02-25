México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri

La Selección Mexicana continúa su rodaje de cara a la próxima Copa del Mundo, pero el sinodal de este miércoles en Querétaro llega con un asterisco importante. Aunque enfrentar a Islandia sugiere un roce de estilo europeo, la realidad es que el conjunto vikingo presentará una nómina alternativa compuesta casi en su totalidad por elementos de la liga local.

Escudo Selección Mexicana | MexSport

ISLANDIA CON EQUIPO LOCAL Y SIN EXPERIENCIA

Al no tratarse de una ventana oficial de la FIFA, los clubes europeos no tienen la obligación de ceder a sus figuras. Esto ha forzado a ambos seleccionados a echar mano de sus ligas domésticas. Para Islandia, esto significa que el equipo que saltará a la cancha dista mucho del que compite regularmente en las eliminatorias de la UEFA.

Para ponerlo en perspectiva, de la última convocatoria oficial de Islandia (el duelo ante Ucrania en eliminatoria mundialista), solo dos futbolistas repiten en esta lista: el guardameta Anton Ari Einarsson y el experimentado Jóhann Berg Guðmundsson.

El plantel islandés que enfrentará a México destaca por su falta de rodaje internacional. Los datos son contundentes:

10 jugadores del plantel aún no han debutado con la selección absoluta.

La gran mayoría de los convocados suma menos una decena de partidos internacionales.

Casi la totalidad de los jugadores militan en la liga de Islandia, con excepción de Kolbeinn Þórðarson (IFK Göteborg).

LOS VETERANOS DEL EQUIPO

Pese a la juventud del grupo, Islandia ha incluido a dos nombres históricos para dar peso y experiencia al vestuario:

Gylfi Þór Sigurðsson: El veterano de 36 años, exfigura del Tottenham y Everton, es el referente absoluto con 83 partidos y 27 goles. Sin embargo, se encuentra en el ocaso de su carrera jugando para el Víkingur local.

Jóhann Berg Guðmundsson: Un "centenario" con la selección (101 partidos). A sus 35 años, el mediocampista llega en una situación atípica, ya que actualmente se encuentra sin equipo.

Equipo estelar de Islandia | AFP

Jugador Equipo Partidos Goles Anton Ari Einarsson Breiðablik 2 0 Viktor Freyr Sigurðsson Fram 0 0 Höskuldur Gunnlaugsson Breiðablik 8 0 Karl Friðleifur Gunnarsson Víkingur R. 0 0 Damir Muminovic Grindavík 6 0 Hans Viktor Guðmundsson KA Akureyri 0 0 Guðmundur Kristjánsson Stjarnan 6 0 Guðmundur Þórarinsson ÍA Akranes 15 0 Baldur Kári Helgason Hafnarfjördur 0 0 Gylfi Þór Sigurðsson Víkingur R. 83 27 Haukur Andri Haraldsson ÍA Akranes 0 0 Kolbeinn Þórðarson IFK Göteborg 3 0 Daníel Hafsteinsson Víkingur R. 1 0 Birnir Snær Ingason Stjarnan 1 0 Hallgrímur Mar Steingrímsson KA Akureyri 0 0 Óskar Borgþórsson Víkingur R. 0 0 Ágúst Orri Þorsteinsson Breiðablik 0 0 Helgi Guðjónsson Víkingur R. 0 0 Emil Atlason Stjarnan 0 0 Jóhann Berg Guðmundsson Sin equipo 101 8