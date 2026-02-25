Verificación de edad requerida
México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri
La Selección Mexicana continúa su rodaje de cara a la próxima Copa del Mundo, pero el sinodal de este miércoles en Querétaro llega con un asterisco importante. Aunque enfrentar a Islandia sugiere un roce de estilo europeo, la realidad es que el conjunto vikingo presentará una nómina alternativa compuesta casi en su totalidad por elementos de la liga local.
ISLANDIA CON EQUIPO LOCAL Y SIN EXPERIENCIA
Al no tratarse de una ventana oficial de la FIFA, los clubes europeos no tienen la obligación de ceder a sus figuras. Esto ha forzado a ambos seleccionados a echar mano de sus ligas domésticas. Para Islandia, esto significa que el equipo que saltará a la cancha dista mucho del que compite regularmente en las eliminatorias de la UEFA.
Para ponerlo en perspectiva, de la última convocatoria oficial de Islandia (el duelo ante Ucrania en eliminatoria mundialista), solo dos futbolistas repiten en esta lista: el guardameta Anton Ari Einarsson y el experimentado Jóhann Berg Guðmundsson.
El plantel islandés que enfrentará a México destaca por su falta de rodaje internacional. Los datos son contundentes:
10 jugadores del plantel aún no han debutado con la selección absoluta.
La gran mayoría de los convocados suma menos una decena de partidos internacionales.
Casi la totalidad de los jugadores militan en la liga de Islandia, con excepción de Kolbeinn Þórðarson (IFK Göteborg).
LOS VETERANOS DEL EQUIPO
Pese a la juventud del grupo, Islandia ha incluido a dos nombres históricos para dar peso y experiencia al vestuario:
Gylfi Þór Sigurðsson: El veterano de 36 años, exfigura del Tottenham y Everton, es el referente absoluto con 83 partidos y 27 goles. Sin embargo, se encuentra en el ocaso de su carrera jugando para el Víkingur local.
Jóhann Berg Guðmundsson: Un "centenario" con la selección (101 partidos). A sus 35 años, el mediocampista llega en una situación atípica, ya que actualmente se encuentra sin equipo.
Jugador
Equipo
Partidos
Goles
Anton Ari Einarsson
Breiðablik
2
0
Viktor Freyr Sigurðsson
Fram
0
0
Höskuldur Gunnlaugsson
Breiðablik
8
0
Karl Friðleifur Gunnarsson
Víkingur R.
0
0
Damir Muminovic
Grindavík
6
0
Hans Viktor Guðmundsson
KA Akureyri
0
0
Guðmundur Kristjánsson
Stjarnan
6
0
Guðmundur Þórarinsson
ÍA Akranes
15
0
Baldur Kári Helgason
Hafnarfjördur
0
0
Gylfi Þór Sigurðsson
Víkingur R.
83
27
Haukur Andri Haraldsson
ÍA Akranes
0
0
Kolbeinn Þórðarson
IFK Göteborg
3
0
Daníel Hafsteinsson
Víkingur R.
1
0
Birnir Snær Ingason
Stjarnan
1
0
Hallgrímur Mar Steingrímsson
KA Akureyri
0
0
Óskar Borgþórsson
Víkingur R.
0
0
Ágúst Orri Þorsteinsson
Breiðablik
0
0
Helgi Guðjónsson
Víkingur R.
0
0
Emil Atlason
Stjarnan
0
0
Jóhann Berg Guðmundsson
Sin equipo
101
8
A pesar de las ausencias de las estrellas que militan en las grandes ligas europeas, para los dirigidos por el técnico nacional será una oportunidad de probar variantes ante un bloque físico que intentará suplir su falta de nombres con el orden táctico característico del fútbol nórdico.