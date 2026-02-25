Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

México vs Islandia: Un "equipo B" europeo para el ensayo del Tri

Jugadores de Islandia, rival de México | ksi.is
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:38 - 24 febrero 2026
La Selección de Islandia enfrentará a México con un puñado de jugadores que nunca han debutado internacionalmente con su país

La Selección Mexicana continúa su rodaje de cara a la próxima Copa del Mundo, pero el sinodal de este miércoles en Querétaro llega con un asterisco importante. Aunque enfrentar a Islandia sugiere un roce de estilo europeo, la realidad es que el conjunto vikingo presentará una nómina alternativa compuesta casi en su totalidad por elementos de la liga local.

Escudo Selección Mexicana | MexSport

ISLANDIA CON EQUIPO LOCAL Y SIN EXPERIENCIA

Al no tratarse de una ventana oficial de la FIFA, los clubes europeos no tienen la obligación de ceder a sus figuras. Esto ha forzado a ambos seleccionados a echar mano de sus ligas domésticas. Para Islandia, esto significa que el equipo que saltará a la cancha dista mucho del que compite regularmente en las eliminatorias de la UEFA.

Para ponerlo en perspectiva, de la última convocatoria oficial de Islandia (el duelo ante Ucrania en eliminatoria mundialista), solo dos futbolistas repiten en esta lista: el guardameta Anton Ari Einarsson y el experimentado Jóhann Berg Guðmundsson.

El plantel islandés que enfrentará a México destaca por su falta de rodaje internacional. Los datos son contundentes:

  • 10 jugadores del plantel aún no han debutado con la selección absoluta.

  • La gran mayoría de los convocados suma menos una decena de partidos internacionales.

  • Casi la totalidad de los jugadores militan en la liga de Islandia, con excepción de Kolbeinn Þórðarson (IFK Göteborg).

LOS VETERANOS DEL EQUIPO

Pese a la juventud del grupo, Islandia ha incluido a dos nombres históricos para dar peso y experiencia al vestuario:

  • Gylfi Þór Sigurðsson: El veterano de 36 años, exfigura del Tottenham y Everton, es el referente absoluto con 83 partidos y 27 goles. Sin embargo, se encuentra en el ocaso de su carrera jugando para el Víkingur local.

  • Jóhann Berg Guðmundsson: Un "centenario" con la selección (101 partidos). A sus 35 años, el mediocampista llega en una situación atípica, ya que actualmente se encuentra sin equipo.

Equipo estelar de Islandia | AFP

Jugador

Equipo

Partidos

Goles

Anton Ari Einarsson

Breiðablik

2

0

Viktor Freyr Sigurðsson

Fram

0

0

Höskuldur Gunnlaugsson

Breiðablik

8

0

Karl Friðleifur Gunnarsson

Víkingur R.

0

0

Damir Muminovic

Grindavík

6

0

Hans Viktor Guðmundsson

KA Akureyri

0

0

Guðmundur Kristjánsson

Stjarnan

6

0

Guðmundur Þórarinsson

ÍA Akranes

15

0

Baldur Kári Helgason

Hafnarfjördur

0

0

Gylfi Þór Sigurðsson

Víkingur R.

83

27

Haukur Andri Haraldsson

ÍA Akranes

0

0

Kolbeinn Þórðarson

IFK Göteborg

3

0

Daníel Hafsteinsson

Víkingur R.

1

0

Birnir Snær Ingason

Stjarnan

1

0

Hallgrímur Mar Steingrímsson

KA Akureyri

0

0

Óskar Borgþórsson

Víkingur R.

0

0

Ágúst Orri Þorsteinsson

Breiðablik

0

0

Helgi Guðjónsson

Víkingur R.

0

0

Emil Atlason

Stjarnan

0

0

Jóhann Berg Guðmundsson

Sin equipo

101

8

A pesar de las ausencias de las estrellas que militan en las grandes ligas europeas, para los dirigidos por el técnico nacional será una oportunidad de probar variantes ante un bloque físico que intentará suplir su falta de nombres con el orden táctico característico del fútbol nórdico.

