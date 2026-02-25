Kirk Cousins busca nuevo equipo; Atlanta dejará libre al QB empezando el año de NFL

Los Falcons de Atlanta iniciaron movimientos clave de cara a la próxima temporada de la NFL. La organización notificó al mariscal de campo Kirk Cousins que planean darle de baja el próximo mes, una vez que se abra oficialmente el mercado de agentes libres.

El veterano mariscal de campo buscará un nuevo equipo tras haber pasado las últimas dos temporadas con los Falcons. En su tiempo con el equipo de Georgia, logró disputar un total de 24 partidos, sin embargo, tras ser relegado a suplente de Michael Penix Jr, el equipo quiere un cambio.

“Por lo que ha hecho en su carrera, le debíamos esto, simplemente para darle claridad de cara a la agencia libre”, comentó el nuevo gerente general Ian Cunningham al explicar la decisión, la cual permite que el pasador conozca con anticipación su situación contractual antes del inicio del nuevo año de la liga.

Kirk Cousins deja a los Falcons tras dos temporadas | X @KirkCousins8

Situación contractual y balance deportivo de Kirk Cousins

Cousins, veterano de 14 años en la NFL, firmó un contrato de 180 millones de dólares al llegar a los Falcons, pero seis semanas después la franquicia seleccionó al quarterback Michael Penix Jr. con la octava selección global del Draft 2024. Esa decisión marcó el inicio de una transición en la posición de mariscal de campo dentro del equipo.

Penix ganó el puesto titular en la temporada 2025; sin embargo, una lesión de rodilla que puso fin a su campaña provocó que Cousins retomara la titularidad en el tramo final. En las últimas dos temporadas, Cousins fue titular en 22 de 34 partidos, con marca de 12 triunfos y 10 derrotas. Durante la campaña 2024 lanzó 16 intercepciones, la mayor cantidad registrada en la liga, pese a haber disputado solo 14 encuentros.

Cousins fue relegado a la suplencia con los Falcons | X @KirkCousins8

A lo largo de su carrera, el quarterback de 37 años acumula récord de 88-77-2 como titular, tras su paso por Washington, Minnesota y Atlanta. Además, con su contrato recientemente reestructurado, Cousins tendría totalmente garantizado su salario de 2027, valuado en 67.9 millones de dólares, en caso de permanecer en el roster hasta el tercer día del nuevo año de la liga.

¿Qué sigue para Cousins?

Al dejar al equipo de Georgia, Cousins ahora puede buscar su futuro en otro lado y, afortunadamente para él, hay varias franquicias que se verían beneficiadas de un mariscal veterano, ya sea para ser su titular, así como para ser el suplente en caso de una lesión.

Las Vegas Raiders son un claro ejemplo, sin embargo, al tener la primera selección global dudosamente firmarán a Cousins. Miami y los Jets son otras dos franquicias que podrían firmar al veterano pero, también pueden reforzarse con el Draft. Pero equipos como Indianápolis, Pittsburgh, o los mismos Vikings, podrían decidir firmarlo para sólo una temporada.