Basquetbol

Saltan de nuevo las alarmas en Denver: ¡Jokić vuelve a estar lesionado!

Nikola Jokić | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 21:45 - 24 febrero 2026
Nikola Jokić se enfrenta a problemas de lesiones por primera vez en su carrera. El serbio, al parecer, sigue con molestias en la muñeca izquierda.

Según informa Mark Spears de ESPN, Jokić sigue lidiando con una lesión en la muñeca izquierda. Se trata de una dolencia reciente, ya que la noticia salió a la luz después de la derrota de los Denver Nuggets ante los Golden State Warriors, aunque Nikola Jokić supuestamente se lesionó en febrero, durante un partido contra los Clippers.

Nikola Jokić, Denver Nuggets | AP
No parece él mismo, pero si se pierde algún partido más, quedará fuera de la carrera por los premios individuales. Aaron Gordon y otros jugadores de los Nuggets también han sufrido lesiones, por lo que esperan tener a todos disponibles. Todo esto presiona a Jokić para que permanezca en el equipo y ayude en lo que pueda, considerando cuántos partidos ya se ha perdido. Creo que seguirá jugando lesionado. Mark Spears

Ha surgido cierta preocupación dentro de la organización de los Denver Nuggets, pero según las primeras informaciones, no se trata de una lesión grave, lo que ha traído alivio a todo el club.

Múltiples fuentes han confirmado los rumores que circulan en torno al equipo, especialmente en un momento en que los Nuggets solo han logrado cuatro victorias en sus últimos diez partidos. La presión aumenta al encontrarse por detrás de San Antonio y Oklahoma, equipos que atraviesan un excelente momento de forma.

Nikola Jokić en el túnel al vestidor | AP

