Fórmula 1

Kimi Antonelli revela el punto débil de Mercedes antes del inicio de la temporada

Antonelli, Mercedes | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 22:02 - 24 febrero 2026
En Mercedes aún hay problemas por resolver a un par de semanas del inicio de temporada

Andrea Kimi Antonelli ha desvelado el punto débil de Mercedes antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, cuando entrarán en vigor las nuevas regulaciones técnicas.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes | AP

El italiano reconoció que, en este momento, la mayor debilidad en la que deben trabajar en Brackley son las salidas. Esta temporada, estas serán mucho más complejas, principalmente debido a la presencia de un "turbo lag" tras la eliminación del componente MGU-H del sistema de propulsión.

Durante los test en Baréin, las mejores salidas fueron las de los pilotos de Ferrari, lo que se atribuye a que la Scuderia cuenta con una turbina más pequeña que gira más rápido y, por lo tanto, su efecto se percibe antes. Al mismo tiempo, el resto de equipos tienen turbinas más grandes y necesitan más tiempo para que estas giren, lo que afecta a sus arranques.

Antonelli, Mercedes | AP

"El motor de Ferrari parecía muy potente en las salidas, pero nosotros hicimos bastantes cambios y, al menos en el pit lane, las salidas se sintieron más fuertes», comentó Antonelli, quien no pudo participar en las simulaciones de salida desde la parrilla el último día de preparación debido a una avería en su monoplaza."

"No pude probarlas normalmente en la parrilla, pero esa era una de nuestras debilidades, para ser honesto. El procedimiento es muy complejo y simplemente tenemos que ejecutarlo correctamente. Pero sí, tenemos mucho trabajo por hacer, aunque creo que el viernes dimos un buen paso adelante", añadió el italiano.

Mercedes durante pruebas en Bahrein | AP
