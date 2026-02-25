Kimi Antonelli revela el punto débil de Mercedes antes del inicio de la temporada

El italiano reconoció que, en este momento, la mayor debilidad en la que deben trabajar en Brackley son las salidas. Esta temporada, estas serán mucho más complejas, principalmente debido a la presencia de un "turbo lag" tras la eliminación del componente MGU-H del sistema de propulsión.

Durante los test en Baréin, las mejores salidas fueron las de los pilotos de Ferrari, lo que se atribuye a que la Scuderia cuenta con una turbina más pequeña que gira más rápido y, por lo tanto, su efecto se percibe antes. Al mismo tiempo, el resto de equipos tienen turbinas más grandes y necesitan más tiempo para que estas giren, lo que afecta a sus arranques.