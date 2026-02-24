¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho

Una vez que se ha tenido acceso al lugar en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se escondía en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, han surgido varias curiosidades que se han vuelto del interés popular, como, por ejemplo, las cajas con ampolletas de Tationil Plus de 3000 MG, un medicamento utilizado por el narcotraficante en el que gastaba varios miles de pesos.



En las imágenes que se han hecho públicas del lugar en donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se escondió hasta el pasado domingo 22 de febrero, cuando Fuerzas Armadas lograron ubicarlo y enfrentarlo hasta su abatimiento, se ha podido apreciar el estilo de vida que llevaba el delincuente, incluyendo lo que comía y bebía, su ropa de marca, perfumes y hasta los espacios en donde descansaba.

⭕️|| Así era el refugio de "El Mencho" en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, #Jalisco

Al interior del inmueble se halló un altar religioso, una carta a San Charbel citando el Salmo 91. Además, se halló "Tationil Plus", un medicamento complementario…

Las ampolletas encontradas en el refrigerador

Sin embargo, lo que ha generado especial interés en la opinión pública surge a partir de una fotografía de un refrigerador de piso, en la que se puede apreciar, además de cortes de carne congelados, una caja con varias ampolletas de Tationil Plus de 3000 MG, fabricado por la farmacéutica Swiss Healthcare Pharmaceutical.

En la imagen también se observa una cinta pegada en la caja con instrucciones de cómo debía consumirse ese medicamento por parte del Mencho. Las instrucciones son: En la primera semana: 1 el martes y 1 el jueves.

Siguiente semana: 1 el miércoles.

Siguientes 2 semanas: 1 el miércoles.

A los otros 15 días: otra el miércoles.

A los otros 15 días: 1 más el miércoles.

Se cree que Oseguera Cervantes utilizaba el Tationil Plus de 3000 MG como tratamiento para la insuficiencia renal que padecía desde 2019, una enfermedad que, según información obtenida por autoridades federales, le impedía moverse entre sus diferentes cuarteles de seguridad porque su salud se vio severamente deteriorada.

Este medicamento es utilizado para diferentes tratamientos médicos y de belleza/Swiss Healthcare Pharmaceutical

Tationil Plus 3000 mg: ¿Qué es y para qué sirve?

El Tationil Plus de 3000 mg es un fármaco cuya sustancia activa es el glutatión reducido, una molécula natural presente en casi todas las células del cuerpo humano. Es ampliamente reconocido en la medicina moderna como el “antioxidante maestro” debido a su papel crucial en la protección celular y la desintoxicación sistémica.

Principales beneficios terapéuticos El uso de este medicamento se centra en tres pilares fundamentales para la salud metabólica: Protección contra el estrés oxidativo: Neutraliza los radicales libres que dañan el ADN y las membranas celulares, previniendo el envejecimiento prematuro de los tejidos.

Desintoxicación del hígado: Actúa como un agente quelante que facilita la eliminación de toxinas ambientales, metales pesados y residuos de otros medicamentos (especialmente tras tratamientos prolongados o quimioterapia).

Apoyo al sistema inmunológico: Optimiza la respuesta de las células de defensa, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y procesos inflamatorios crónicos.

Composición y modo de aplicación A diferencia de las presentaciones orales (que suelen degradarse en el sistema digestivo), el Tationil Plus se administra vía intramuscular o intravenosa para garantizar una absorción del 100 %. Presentación: Caja con viales de 3000 mg de glutatión liofilizado.

Sinergia: Generalmente se acompaña de una ampolleta de vitamina C , la cual ayuda a regenerar el glutatión y potencia su efecto iluminador en la piel.

Dosificación: Debe ser determinada por un profesional de la salud, aunque el protocolo estándar suele consistir en una aplicación semanal.

Tationil Plus de 3000 MG es recetado para problemas de insuficiencia renal, que era lo que sufría el Mencho/Pixabay

Contraindicaciones y advertencias A pesar de ser una sustancia producida naturalmente por el cuerpo, su administración exógena requiere precauciones: Interacciones farmacológicas: No se recomienda su uso simultáneo con fármacos como el Haloperidol o el Cisplatino , ya que el glutatión puede reducir la eficacia de estos tratamientos.

Efectos secundarios: En casos aislados, se han reportado mareos, náuseas o reacciones cutáneas leves.

Supervisión médica: Su uso con fines estéticos (aclaramiento de piel) o terapéuticos debe estar siempre avalado por un médico para evitar desequilibrios metabólicos.