¿Si el narco incendia tu auto el seguro te paga? Estos son los requisitos

Ante el contexto de bloqueos carreteros e incendios registrados en algunos estados, las aseguradoras han reiterado la importancia de conocer el alcance real de la póliza contratada

La respuesta depende directamente del tipo de póliza contratada y de ciertas condiciones que deben cumplirse. De acuerdo con especialistas del sector asegurador, no todos los seguros de auto cubren daños provocados por disturbios, vandalismo o actos relacionados con grupos delictivos.

Los daños por actos vandálicos deben estar contemplados en la póliza contratada./ RS

En México, para que una aseguradora indemnice la pérdida total de un vehículo incendiado en un contexto de violencia, generalmente se deben cumplir dos requisitos fundamentales.

¿Cuáles son los requisitos para que el seguro pague?

El primero es contar con cobertura amplia. Las pólizas básicas o de responsabilidad civil —que son obligatorias para circular— únicamente cubren daños a terceros, pero no protegen el propio vehículo ante robo, incendio o vandalismo.

El segundo requisito es que el siniestro esté contemplado dentro de la cobertura contratada, específicamente bajo conceptos como daños materiales, actos vandálicos o riesgos amparados por disturbios civiles. Si el contrato excluye expresamente actos derivados de terrorismo o conflictos armados, la aseguradora podría negarse a pagar.

Presentar una denuncia ante el Ministerio Público es clave para iniciar el trámite con la aseguradora./ RS

Es fundamental revisar las condiciones generales del seguro, ya que algunas compañías incluyen cláusulas específicas sobre eventos derivados de violencia organizada.

¿Qué hacer si tu vehículo fue incendiado?

En caso de que un automóvil resulte afectado por un incendio intencional, el propietario debe reportar inmediatamente el hecho tanto a las autoridades como a la aseguradora. La denuncia formal ante el Ministerio Público suele ser un requisito indispensable para iniciar el proceso de reclamación.

Posteriormente, un ajustador evaluará los daños y determinará si se trata de pérdida total. Si se confirma que el evento está cubierto por la póliza y no existe exclusión aplicable, la compañía procederá con la indemnización conforme al valor establecido en el contrato.

Un ajustador evalúa si el vehículo presenta pérdida total tras el incendio./ La Jornada

Expertos recomiendan conservar toda la documentación del vehículo y del seguro actualizada, ya que cualquier irregularidad administrativa puede retrasar o complicar el trámite.

Contar con cobertura amplia puede marcar la diferencia entre asumir una pérdida total o recibir una compensación económica.

Antes de contratar o renovar un seguro, especialistas aconsejan comparar opciones y verificar que incluya protección contra daños materiales por actos vandálicos o disturbios, especialmente en zonas donde se han presentado episodios de violencia.