Otros Deportes

UNAM y CONADE firman convenio: "El deporte es una apuesta por un futuro mejor", afirma el rector Lomelí

Rommel Pacheco y el Rector Lomelí posando para la fotografía oficial | https://www.dgcs.unam.mx
Mauricio Díaz Valdivia 19:07 - 24 febrero 2026
LA UNAM busca seguir apoyando el deporte en sus alumnos desde su entrada a los CCH y Preparatorias

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que el deporte es historia, identidad y una apuesta por un futuro mejor, al firmar un convenio de colaboración con el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo. El acuerdo busca fortalecer el deporte universitario y nacional mediante el respaldo académico y científico de la máxima casa de estudios.

Durante la ceremonia realizada en la Sala Justo Sierra de la Rectoría, Lomelí destacó que involucrar a más jóvenes en actividades deportivas contribuye a construir un país más sano y próspero. Subrayó que el deporte no solo fomenta la salud, sino también disciplina, compañerismo y sociabilidad, elementos clave ante los riesgos que enfrenta actualmente la juventud.

El Rector Lomelí haciendo el anuncio del convenio | Captura de pantalla

UNAM fortalece el deporte universitario y la formación académica

El rector recordó que recientemente la Universidad saldó una deuda histórica al hacer obligatorias las actividades deportivas en el primer año del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Con esta medida, explicó, se busca consolidar una formación integral desde el bachillerato.

Asimismo, resaltó que la UNAM se mantiene a la vanguardia en Medicina del Deporte, con laboratorios certificados internacionalmente para realizar pruebas especializadas. En ese sentido, señaló que la alianza con la CONADE permitirá potenciar la investigación científica y su aplicación directa en el ámbito deportivo.

Pumas Femenil en un entrenamiento mostrado en el video de presentación | Captura de pantalla

El secretario de Atención y Servicio a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, detalló que el convenio marco contempla robustecer los vínculos entre la investigación generada en la UNAM y el deporte nacional, además de diseñar políticas y mejores prácticas en cultura física.

Profesionalización de entrenadores y oportunidades para jóvenes

Por su parte, Rommel Pacheco Marrufo afirmó que el acuerdo permitirá profesionalizar a personas entrenadoras y fortalecer proyectos que requieren respaldo técnico y metodológico. “No basta haber sido un gran atleta para ser un gran entrenador; se requiere formación académica”, enfatizó.

El titular de la CONADE señaló que esta colaboración ayudará a que más jóvenes encuentren en el deporte disciplina y oportunidades de desarrollo. Destacó que la experiencia científica y académica de la UNAM será clave para elevar el nivel del deporte mexicano.

Firma del convenio entre el rector y Rommel Pacheco | Captura de pantalla

Finalmente, se informó que la CONADE aportará su experiencia nacional y programas estratégicos, mientras que la UNAM contribuirá con infraestructura, comunidad académica e investigación aplicada. Para concretar las acciones se firmarán convenios específicos que impulsen la formación de recursos humanos y la cultura física en beneficio de la sociedad.

