Otros Deportes

¡Lo hizo de nuevo! Cristiano Ronaldo manda bello mensaje a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn

Lindsey Vonn recibe asistencia tras su accidente durante la prueba de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milan Cortina 2026 | AP
Jorge Armando Hernández 14:54 - 24 febrero 2026
La esquiadora Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que casi le provoca perder la pierna

La atleta multimedallista mundial y olímpica tuvo una caída estrepitosa en la prueba de descenso de esquí el 8 de febrero, a solo seis días iniciados los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn chocó durante la prueba de esquí | AP
La lesión fue una fractura de tibia compleja con síndrome compartimental que de no haber sido atendida correctamente pudo perder la pierna. Según los doctores "todo quedó hecho pedazos"

Su médico de cabecera el Dr. Tom Hackett le salvó la pierna, durante su estancia en Trieste, Italia se le realizaron cuatro operaciones para posteriormente trasladarla a los Estados Unidos donde se le realizó una quinta intervención.

Ante la magnitud de la situación y la noticia, el accidente llegó a oídos de Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal y del Al-Nassr de Arabia Saudita quien no dudó en responder la publicación de Lindsey en redes sociales y mandarle un bello mensaje de ánimo.

Cristiano Ronaldo quiere seguir aumentando su cuota de goles | X: @AlNassrFC

Los campeones se definen por los momentos que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse. Lindsey Vonn, las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando. Las leyendas siempre salen adelante.
Lindsey Vonn l AP

¿Cómo fue la caída de Lindsey Vonn?

Mientras realizaba la prueba de descenso de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno, la esquiadora estadounidense impactó con una de las puertas en una curva técnica y perdió el equilibrio. Esta era su primera competencia tras 9 años en el retiro.

