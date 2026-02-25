Lionel Messi sorprende con fuerte confesión: "En momentos me he sentido un ignorante"

Lionel Messi ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez por una razón fuera del terreno de juego. Como parte del podcast Miro de Atrás, conducido por Nahuel ‘Patón’ Guzmán y Gonzalo Iglesias, el campeón del mundo dejó una declaración que sorprendió por el nivel de su honestidad: "En momentos me he sentido un ignorante".

Durante la charla, el astro argentino habló de su carrera, de sus récords y de los momentos más importantes en el futbol, pero también abrió un espacio para reflexionar sobre su formación académica, los arrepentimientos personales y el mensaje que hoy busca transmitirles a sus hijos sobre la importancia de la educación.

Lionel Messi enun palco del estadio de su equipo Inter Miami | MexSport

La educación pendiente de Messi: del colegio en Rosario a La Masía

Messi recordó que inició sus estudios en Rosario, en el Comercial 5, antes de emigrar a España. "Yo hice primer año en Argentina y después seguí en España. Un desastre, yo ya sabía que me iba", comentó entre risas, dejando claro que desde niño su mente estaba puesta en el futbol.

Ya instalado en Barcelona, terminó la secundaria junto a los jóvenes de La Masía mientras su carrera profesional despegaba a gran velocidad. El contexto no era sencillo, pues debía adaptarse a los entrenamientos, a otro país y la presión de cumplir el sueño europeo.

Leo durante la previa del PSG vs Miami en el Mundial de Clubes | MexSport

Sin embargo, con el paso del tiempo entendió que el éxito deportivo no cubre todos los aspectos de la formación personal. Messi admitió que hubo áreas que no atendió con la misma disciplina que el futbol, algo que hoy analiza con autocrítica.

El arrepentimiento de Messi y su mensaje sobre la educación

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su confesión sobre el idioma inglés. “Viví situaciones de estar con personalidades increíbles y no podía hablar. Pensé siempre: ‘Qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, expresó, evidenciando una frustración que nada tiene que ver con derrotas deportivas.

El campeón del mundo aseguró que ese aprendizaje hoy es parte fundamental de la educación que busca para sus hijos. “Tener una buena educación, estar preparado, es clave”, afirmó, subrayando que las oportunidades deben aprovecharse cuando se presentan.

Messi en el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos | MexSport

Para Messi, el futbol da valores, disciplina y experiencias únicas, pero no sustituye la formación académica. Su reflexión deja un mensaje contundente: el talento puede abrir puertas, pero la educación es la herramienta que permite cruzarlas con seguridad y plenitud.