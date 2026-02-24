Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino

En una charla relajada que mostró su lado más humano, Lionel Messi sorprendió a todos al armar un equipo de fútbol utilizando únicamente personajes de la mítica serie creada por Roberto Gómez Bolaños. Durante una entrevista para el podcast "Miro de Atrás", conducido por su amigo y compatriota Nahuel Guzmán, el capitán de la Selección Argentina se prestó al juego de seleccionar a los integrantes de la vecindad para saltar a la cancha.

Messi estuvo presente en un crossover con Martinoli y el 'Doctor' García | MexSport

MESSI NO VEÍA EL CHAVO DEL 8

A pesar de ser el ícono máximo del fútbol mundial, Leo confesó que su relación con el programa mexicano no era de un fanatismo extremo en su infancia, aunque reconoció el impacto cultural que tuvo en su país natal. La ubicuidad de la serie en la televisión argentina hizo que los personajes fueran rostros familiares para él desde siempre.

"Yo no miraba mucho el Chavo, obviamente en Argentina la pasaban todo el día, no sé que canal era pero la pasaban todo el día"

EL XI IDEAL DE MESSI DEL CHAVO DEL 8

Sin un orden táctico específico pero con nombres que evocan nostalgia pura, el "XI de Messi" con personajes de Chespirito quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Messi en entrevista con Nahuel Guzmán | CAPTURA

Profesor Jirafales

Don Ramón

Señor Barriga

La Popis

Doña Florinda

Ñoño

El Chavo

La Bruja del 71

Chapulín Colorado

Chilindrina

Quico

LOS ELOGIOS DE MESSI A MARADONA

Más allá de las risas y la dinámica lúdica sobre la vecindad, la entrevista tomó un tono más emocional cuando surgió el nombre de Diego Armando Maradona. Messi se rindió ante el legado del "Pelusa" y dejó claro que uno de sus grandes anhelos hubiera sido compartir más tiempo profesional dentro del terreno de juego con él.

Recordando un encuentro de exhibición, el astro del Inter Miami lamentó la brevedad de aquella experiencia:

"Jugué con él en La Plata y es fue la única vez."

Al ser consultado por el "Patón" Guzmán sobre en qué posición colocaría a Maradona para poder tirar paredes juntos, Messi no mostró reparos tácticos. Para el "10", la jerarquía de Diego estaba por encima de cualquier esquema, demostrando una admiración total que trasciende épocas:

"En cualquier lado, en cualquier lado. Diego era una cosa de locos"