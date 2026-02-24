Lionel Messi admite que Argentina jugó 'con miedo' ante México en Qatar 2022

Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística tras participar en un podcast conducido por Nahuel Guzmán, actual jugador de Tigres. Durante la charla, el capitán argentino repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo especialmente en los enfrentamientos ante la Selección Mexicana, destacando el duelo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, al que calificó como uno de los partidos más complicados que le tocó disputar.

El encuentro ante México fue señalado por Messi como determinante para el destino de la Selección Argentina en ese torneo. Tras la derrota inicial frente a Arabia Saudita, el combinado albiceleste llegó a ese compromiso con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia, un contexto que, de acuerdo con el propio futbolista, influyó directamente en el estado anímico del plantel.

El peso del contexto y la presión en Qatar 2022

Durante el podcast, Messi explicó que la presión previa al partido fue uno de los factores que marcaron el desarrollo del encuentro. El capitán recordó que el grupo era plenamente consciente de que un resultado adverso significaría prácticamente la eliminación en la primera ronda, lo que generó un ambiente de tensión desde antes del silbatazo inicial.

“Ese partido contra México fue decisivo para nosotros y fue uno de los que más sufrimos. Tiré al arco, después tuve la suerte que entró ahí, pasó entre un par de piernas y finalmente fue gol”, relató el jugador, al recordar la anotación que abrió el marcador y cambió el rumbo del partido.

Messi comparó ese duelo con otros enfrentamientos ante México, como el recordado choque del Mundial de Alemania 2006, y señaló que la carga emocional fue distinta. “Sufrí mucho más ese partido que el del 2006 porque lo viví de otra manera también. La obligación era otra, si no ganábamos con México prácticamente estábamos eliminados y fuimos a jugar ese partido con miedo”, declaró.

Messi festejando ante las dos aficiones en el partido México vs Argentina de Qatar 2022 | MexSport

La rivalidad ante México

En el mismo espacio, los comentaristas mexicanos Christian Martinoli y Luis García lanzaron una pregunta directa al astro argentino sobre la constante en los duelos entre ambas selecciones. “¿Por qué Argentina siempre se chinga a México en el futbol?”, cuestionaron.

Messi respondió señalando que ambos equipos se han cruzado con frecuencia en instancias importantes y en partidos de alta exigencia y aunque su equipo suele tener los resultados importantes, considera que el Tri ha tenido sus oportunidades para poder llevarse la victoria.

Messi en acción ante México | MEXSPORT

Finalmente, el capitán argentino se refirió al futuro del futbol mexicano y al próximo Mundial que se disputará en Norteamérica. Reconoció que jugar como local puede influir de manera determinante y expresó su deseo de que la relación con la afición mexicana pueda mejorar.

“Ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos. Jugar de local para bien o para mal influye; pero ojalá no nos crucemos esta vez y que nos amiguemos otra vez con la gente de México”, concluyó.