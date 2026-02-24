Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lionel Messi admite que Argentina jugó 'con miedo' ante México en Qatar 2022

Messi festejando el gol anotado a México en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport
Rafael Trujillo 16:28 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro argentino habló sobre su rivalidad con México y descartó una enemistad

Lionel Messi volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística tras participar en un podcast conducido por Nahuel Guzmán, actual jugador de Tigres. Durante la charla, el capitán argentino repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo especialmente en los enfrentamientos ante la Selección Mexicana, destacando el duelo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, al que calificó como uno de los partidos más complicados que le tocó disputar.

El encuentro ante México fue señalado por Messi como determinante para el destino de la Selección Argentina en ese torneo. Tras la derrota inicial frente a Arabia Saudita, el combinado albiceleste llegó a ese compromiso con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia, un contexto que, de acuerdo con el propio futbolista, influyó directamente en el estado anímico del plantel.

El peso del contexto y la presión en Qatar 2022

Durante el podcast, Messi explicó que la presión previa al partido fue uno de los factores que marcaron el desarrollo del encuentro. El capitán recordó que el grupo era plenamente consciente de que un resultado adverso significaría prácticamente la eliminación en la primera ronda, lo que generó un ambiente de tensión desde antes del silbatazo inicial.

“Ese partido contra México fue decisivo para nosotros y fue uno de los que más sufrimos. Tiré al arco, después tuve la suerte que entró ahí, pasó entre un par de piernas y finalmente fue gol”, relató el jugador, al recordar la anotación que abrió el marcador y cambió el rumbo del partido.

Messi comparó ese duelo con otros enfrentamientos ante México, como el recordado choque del Mundial de Alemania 2006, y señaló que la carga emocional fue distinta. “Sufrí mucho más ese partido que el del 2006 porque lo viví de otra manera también. La obligación era otra, si no ganábamos con México prácticamente estábamos eliminados y fuimos a jugar ese partido con miedo”, declaró.

Messi festejando ante las dos aficiones en el partido México vs Argentina de Qatar 2022 | MexSport

La rivalidad ante México

En el mismo espacio, los comentaristas mexicanos Christian Martinoli y Luis García lanzaron una pregunta directa al astro argentino sobre la constante en los duelos entre ambas selecciones. “¿Por qué Argentina siempre se chinga a México en el futbol?”, cuestionaron.

Messi respondió señalando que ambos equipos se han cruzado con frecuencia en instancias importantes y en partidos de alta exigencia y aunque su equipo suele tener los resultados importantes, considera que el Tri ha tenido sus oportunidades para poder llevarse la victoria.

Messi en acción ante México | MEXSPORT

Finalmente, el capitán argentino se refirió al futuro del futbol mexicano y al próximo Mundial que se disputará en Norteamérica. Reconoció que jugar como local puede influir de manera determinante y expresó su deseo de que la relación con la afición mexicana pueda mejorar.

“Ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos. Jugar de local para bien o para mal influye; pero ojalá no nos crucemos esta vez y que nos amiguemos otra vez con la gente de México”, concluyó.

Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT
Lionel Messi en el partido de Argentina contra Chile en las Eliminatorias de Conmebol | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
18:05 Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
18:04 Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
17:52 Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
17:40 Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
17:38 ¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
17:32 Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
17:28 ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
17:22 Lionel Messi confirma que consume la Liga MX y 'defiende' a la MLS
17:06 ¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí te explicamos
16:55 ¿Concierto de Shakira en el Zócalo se cancela? Esto dijeron las autoridades sobre la seguridad de los fans
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Javier Aguirre descartó tener problemas con Julián Quiñones y explicó su ausencia | IMAGO7
Futbol
24/02/2026
Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Contra
24/02/2026
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Kings League y Adidas anunciaron una nueva alianza hasta 2028 | INSTAGRAM: kingsleague_mex
Empelotados
24/02/2026
Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
Empelotados
24/02/2026
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Contra
24/02/2026
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
Otros Deportes
24/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano